L’attesa sta per finire: LOL Chi ride è fuori 6 è pronto a tornare su Prime Video con una nuova stagione che si preannuncia ricca di risate trattenute, sketch imprevedibili e tensione da gara. Il comedy show che dal 2021 ha conquistato l’Italia arriva al suo sesto capitolo, confermandosi come uno degli appuntamenti streaming più attesi della primavera.

La data di uscita è ufficiale: il primo blocco di episodi sarà disponibile a partire da giovedì 23 aprile 2026, quando arriveranno i primi cinque episodi. Chi vorrà scoprire il vincitore dovrà invece attendere il 30 aprile 2026, giorno in cui uscirà l’episodio finale. Una distribuzione spezzata in due momenti, ormai diventata una firma riconoscibile della piattaforma, che permette di godersi il binge watching iniziale per poi vivere l’attesa del gran finale. Gli episodi saranno visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

A condurre e arbitrare il gioco dalla control room tornano Alessandro Siani e Angelo Pintus, affiancati quest’anno da una novità importante: due speciali “assi nella manica”, ovvero Federico Basso e Andrea Pisani, pronti a colpire a sorpresa e a non dare un attimo di tregua ai concorrenti in gara.

Il cast di questa sesta edizione è composto da dieci comici: Carlo Amleto, Barbara Foria, Giovanni Esposito, Sergio Friscia, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni e Valentina Barbieri. Un gruppo eterogeneo, con stili comici molto diversi tra loro, che promette dinamiche sempre più imprevedibili all’interno della stanza.

Un format da record, con un’altra sorpresa in arrivo

Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, LOL Chi ride è fuori è diventato rapidamente il titolo Original più visto di sempre su Prime Video in Italia dal suo debutto nel 2021, generando tormentoni virali e lanciando o rilanciando la popolarità di numerosi volti della comicità italiana. La sesta stagione sarà distribuita in oltre 240 Paesi e territori, a conferma della portata internazionale raggiunta dal format.

Come in ogni edizione, al vincitore spetta un premio da 100.000 euro, che viene devoluto in beneficenza a un ente scelto di volta in volta. Nelle stagioni precedenti hanno trionfato Ciro Priello (2021), Maccio Capatonda (2022), Fabio Balsamo e Luca Bizzarri (2023), Edoardo Ferrario (2024) e Federico Basso (2025).

Ma le novità non finiscono qui: Prime Video ha annunciato anche un LOL Halloween Special, una versione dello show con atmosfere decisamente più dark. Torneranno in gara sei tra i volti più iconici delle passate stagioni, in una sorta di rivincita in chiave horror, con il meccanismo classico del programma calato in un contesto che promette di rendere tutto ancora più imprevedibile. A fare le veci dei conduttori in control room ci sarà la Gialappa’s Band, con Giorgio Gherarducci e Marco Santin.