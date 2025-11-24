Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla settimana che va dal 24 al 28 novembre rivelano che ci saranno dei momenti molto concitati e al contempo divertenti a centro studio. Tra gli episodi degni di nota ci sarà l’arrivo di Pio e Amedeo, i quali daranno luogo ad uno show con Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano ci sarà uno scontro molto acceso, mentre al Trono Classico non mancheranno baci, liti accese con tanto di sceneggiate e decisioni importanti.

Spoiler Trono Over Uomini e Donne: arrivano Pio e Amedeo, Federico fa una scenata ad Agnese

Nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda questa settimana vedremo che Gemma Galgani deciderà di mandare via Luigi. La donna dirà di non volergli far perdere tempo in quanto non è scattato niente con lui, per contro, invece, uscirà con un cavaliere di nome Roberto. A seguire, poi, Maria De Filippi farà uno scherzo alla dama. Nel dettaglio, le dirà che due cavalieri molto giovani sono venuti per conoscerla. Si scoprirà, poi, che i protagonisti sono Pio e Amedeo. I due faranno un vero e proprio show con la donna, arrivando a far scendere anche i petali rossi in studio. Amedeo bacerà la Galgani, mentre Pio farà lo stesso con Tina Cipollari. Il divertimento, dunque, sarà assicurato.

Alessio Pili Stella uscirà con Yone, con la quale si creerà un’intesa molto interessante, al punto da spingere l’uomo a darle l’esclusiva in attesa di capire come evolverà la situazione. Federico Mastrostefano uscirà con Marta. I due si stanno frequentando da un po’ di tempo, ma tra di loro non è mai scattato alcun bacio a causa di lei. Federico sbotterà in quanto accuserà la dama di non essere abbastanza interessata a lui. Agnese De Pasquale sarà prossima ad uscire dal programma con Roberto Priolo. Federico non prenderà affatto bene la cosa, sta di fatto che farà una scenata di gelosia alla donna e ammetterà che continuerà a scriverle anche se non farà più parte del programma. Roberto non sembrerà scalfito dalla cosa, in quanto sicuro dei sentimenti che ci sono tra lui e la dama.

Cinzia e Rocco lasciano Uomini e Donne insieme, Barbara acida con un cavaliere

Ad animare le puntate, poi, ci sarà anche una discussione molto accesa tra Sebastiano Mignosa e Arcangelo Passirani. Quest’ultimo verrà accusato di intromettersi troppo in situazioni che non gli riguardano, manco fosse uno degli opinionisti. Cinzia Paolini e Rocco, invece, dopo essere stati ignorati da Maria De Filippi nel corso delle ultime puntate, decideranno di uscire dal programma insieme. Lui le scriverà una lettera d’amore, che tuttavia non sortirà l’effetto sperato, in quanto nessuno gli crederà. Alla fine, poi, Cinzia rivelerà che Rocco sia stato l’unico a trasmetterle quel qualcosa in più, ragion per cui è decisa a uscire insieme con lui.

Barbara De Santi uscirà con un cavaliere di nome Edoardo. La donna, però, come suo solito, non farà che trovare difetti nell’uomo, fino a dare luogo ad una discussione particolarmente accesa, che la porterà a voler interrompere la conoscenza. La conduttrice, però, proverà a far ragionare la donna, in quanto Edoardo è proprio un bravo ragazzo, quindi è un peccato gettare tutto all’aria. La dama, però, non sembrerà intenzionata a cambiare idea.

Anticipazioni Trono Classico: scenate, baci e liti accese

In merito al Trono Classico, le anticipazioni della settimana di Uomini e Donne rivelano che Cristiana Anania porterà in esterna Ernesto. Lui le organizzerà una sorpresa per il compleanno e tra i due scatterà un bacio. Federico rimarrà molto male in quanto sono tre settimane che non viene portato in esterna. Successivamente, poi, la tronista porterà in esterna anche quest’ultimo, e anche con lui scatterà un bacio. A quel punto sarà Ernesto ad arrabbiarsi e a lasciare lo studio. In esterna con Simone, invece, ci sarà stato solo un bacio a stampo anche se sarà evidente l’attrazione che c’è tra i due.

L’ostilità tra Cristiana e Sara Gaudenzi sarà sempre più evidente, al punto che scoppierà un’altra discussione. Sara accuserà la collega di sfruttare i commenti negativi sul suo conto che vengono espressi sui social per attaccarla. Cristiana le darà della pagliaccia. In merito al trono di Sara. la giovane uscirà con un corteggiatore nello stesso giorno in cui ha baciato Jakub, ragion per cui si comporterà in maniera un po’ distaccata. La tronista porterà in esterna nuovamente Bakkour, con cui scatterà un nuovo bacio molto emozionante. L’esterna con Marco, invece, avrà un sapore totalmente diverso in quanto i due non faranno altro che discutere e non trovare alcun punto d’incontro.

Flavio Ubirti porterà in esterna Nicole, con cui ci sarà un bacio. Il tronista dirà di essere molto attratto da lei e di vedersi al di fuori insieme, tuttavia, per il momento si sente più sicuro di Martina. A seguire, prenderà la parola Angela, che darà luogo ad uno dei suoi soliti show, fino a manifestare la volontà di lasciare il programma. Ciro Solimeno farà le sue prime esterne, ma il tutto sarà ancora in una fase embrionale.