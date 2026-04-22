Nella puntata del 22 aprile di Uomini e Donne ci sono state delle accese discussioni al Trono Over, mentre a quello Classico, Ciro Solimeno ha preso una posizione ben precisa che ha deluso una delle due corteggiatrici.

Liti al Trono Over di UeD: Gemma Galgani accusata di prendere in giro un cavaliere

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco piuttosto lungo e animato che ha visto come protagonista Gemma Galgani. La dama sta uscendo con Marco, con il quale si sta trovando bene, sta di fatto che ha manifestato l’intenzione di proseguire. Tina Cipollari ha messo in discussione l’interesse della donna per il cavaliere, sta di fatto che l’ha accusata di prenderlo solo in giro, in quanto a breve interromperà la conoscenza. Questo ha dato il via ad una catena di discussioni, che hanno coinvolto anche altri esponenti del parterre. Innanzitutto è stato tirato in ballo Antonio, che ha recentemente interrotto la frequentazione con Gemma, in quanto non interessato a lei. Poi si è passati a Davide, il quale è stato preso di mira da Sabrina Zago e Marina Brachetta, che hanno accusato il cavaliere di prendere solo in giro le dame con cui si frequenta, in quanto non è interessato sinceramente a nessuna. Cristina ha sbottato contro le dame del parterre invitandole a farsi gli affari propri e far sì che lei si viva la conoscenza con il cavaliere in santa pace, a prescindere da quello che sarà l’epilogo. Alla fine, poi, si è tornati su Gemma e Marco, i quali hanno confermato di voler continuare ad uscire, malgrado le titubanze degli opinionisti.

Si accende una discussione in studio… #UominieDonne pic.twitter.com/fKGpvOGFSx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 22, 2026

Martina contro Elisa, Ciro prende una posizione

Successivamente si è tornati al Trono Classico, con il rientro in studio di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. La ragazza ha ammesso di aver desiderato di andare via, tuttavia, per l’interesse che nutre per il tronista, ha scelto di rimanere. Le parole di Elisa, però, non hanno convinto molto Martina Calabrò, che ha attaccato la sua rivale accusandola di essersi creata un personaggio e di non essere sincera e spontanea. Tra le due, dunque, è scoppiata una discussione che, tuttavia, ha scatenato le perplessità di Gianni Sperti. L’opinionista ha accusato Martina di essersi soffermata sulle parole di Elisa, invece che sul fatto che Ciro avesse detto di essere più attratto dalla Leonardi. Alla fine, il tronista ha scelto di ballare con Elisa, e Martina ha lasciato lo studio. Quando Ciro ha appreso la cosa, ha scelto di non seguirla.

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Dopo questa parentesi, si è tornati a parlare di Trono Over con Antonio, Alessandro e Gloria Nicoletti. La dama ha deciso di interrompere con il primo, con cui ci sono state delle incomprensioni irrisolvibili, mentre ha scelto di proseguire con Alessandro. Restando in tema di incomprensioni, anche Alessio Pili Stella e Debora hanno avuto degli screzi. Nella puntata di oggi di UeD è andato via Arnaldo, cosa che ha spinto Alessio a credere che la cosa avesse, in qualche modo, turbato la dama. Lei ha negato, ma il clima tra di loro è rimasto teso. In conclusione, poi, Maria De Filippi ha chiesto ai due se si sentissero pronti ad uscire dal programma insieme. Lei ha detto di sì, mentre il cavaliere ha detto di essere confuso.