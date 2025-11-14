La rivolta delle donne contro gli uomini può essere il riassunto della puntata del 14 novembre di Uomini e Donne. Non sono mancati scontri accesi tra i due parterre del Trono Over, ma a generare particolare sgomento sono state delle allusioni decisamente piccanti che ci sono state tra Magda e Sebastiano Mignosa.

Gemma Galgani sbotta, Agnese De Pasquale prende una drastica decisione a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Piero. Quest’ultimo ha già avuto delle critiche da fare alla donna in merito ai suoi comportamenti troppo “oppressivi”, cosa che ha fatto infuriare la dama. Gemma ha avuto uno sfogo durante il quale ha ammesso di essere stanca di essere sempre bersagliata dagli uomini, ragion per cui non ha più intenzione di sottostare a nessun tipo di situazione sgradevole.

Successivamente, poi, c’è stato un nuovo blocco legato ad Agnese De Pasquale. La donna ha spiazzato tutti rivelando di avere intenzione di chiudere definitivamente co i due Federico e di concentrarsi solamente su Roberto. Federico Mastrostefano ci è rimasto molto male, in quanto dalle conversazioni che ci sono state in questi giorni tra di loro, credeva che le cose fossero risolte. La De Pasquale, però, ha spiegato di aver riflettuto e di aver capito di non poter più andare avanti così in quanto è un cattivo esempio anche per sua figlia. In merito a Federico 2, invece, con quest’ultimo ci sono stati dei disguidi sempre sul tema legato ai figli. Agnese, dunque, ha deciso di concentrarsi solo su Roberto, che reputa il suo ragazzo ideale, che piace anche alla sua mamma. Che sia la volta buona?

Confessioni imbarazzanti tra Magda e Sebastiano Mignosa, Cinzia viene tagliata

Al centro dell’attenzione, poi, ci è finita Marina, che sta uscendo con Enrico. La dama, come di consueto ormai, è stata presa in giro dai presenti per i suoi modi un po’ isterici nel relazionarsi agli uomini. Il momento cult si è toccato quando la dama si è scagliata contro tutto il parterre maschile accusando i presenti di essere troppo pretenziosi e di credere di essere chissà chi. Per tutto il tempo, Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno fatto altro che fomentare la donna e issarla per farla sbottare.

Sebastiano Mignosa è uscito con Federica, con la quale c’è stato anche un bacio. Le cose con Magda, invece, non stanno andando affatto bene. La donna, infatti, ne ha approfittato per sbottare contro il cavaliere arrivando a spostare l’attenzione sul piano strettamente fisico e sessuale. Durante la lite, Magda ha alluso al fatto che Sebastiano non avesse questa grande “potenza maschile” che invece vuole far credere. Lui ha replicato dicendo che avrebbe voluto fare delle confessioni intime su Magda, ma preferisce non farle per galanteria. La questione si è spostata su di un piano così privato che è dovuta intervenire Maria De Filippi, la quale ha censurato i due troncando la discussione e asserendo di non voler parlare di questi argomenti.

Nella parte conclusiva, poi, si è verificato un episodio un po’ atipico. Mario Lenti ha ballato con Cinzia Paolini, cosa che ha infastidito Renata, che è a Uomini e Donne per lui e avrebbe voluto ballaci. Mario, però, si è difeso dicendo di non averle chiesto di ballare in quanto è raffreddata e lui non vuole correre il rischio di contagiarsi. Tale motivazione ha generato una certa ilarità in studio. Tuttavia, l’episodio strano ha riguardato Cinzia. Per tutta la durata del dibattito, infatti, la donna non è mai stata inquadrata e non le è mai stata data la parola. In una scorsa puntata Maria disse che non avrebbe mai più parlato a centro studio di Cinzia e Rocco, ed ha dato seguito alla sua volontà.