Martedì 21 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono state molte dinamiche che hanno riguardato il Trono Over, dove non sono mancati i colpi di scena e i risvolti inattesi. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno si è sbilanciato sulla scelta.

Anticipazioni Trono Over UeD: annuncio di Sebastiano ed Elisabetta, Marco nei guai, abbandoni

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 21 aprile 2026, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Sebastiano Mignosa è tornato in studio annunciando la rapida rottura con Simona Cannata. Il cavaliere ha spiegato di aver capito di avere ancora delle cose in sospeso con Elisabetta Gigante, ragion per cui ha deciso di dare un’altra chance al loro rapporto. Elisabetta si è mostrata propensa, sta di fatto che i due hanno lasciato il programma insieme, scelta obbligata considerando anche le segnalazioni trapelate di recente sul loro conto. Gli opinionisti hanno preso di mira i due accusandoli di essere sempre stati d’accordo, pensiero condiviso anche da molti telespettatori.

Successivamente si è passati a Cinzia Paolini e Marco. Sul cavaliere è arrivata una segnalazione inaspettata da parte di una donna, la quale ha confessato di essere stata con lui mentre l’uomo era ancora nel programma. Inoltre, la donna ha aggiunto anche che il cavaliere le avesse detto di amarla, proprio come fatto con Cinzia. Nonostante questo, Marco ha portato in studio un anello da regalare alla Paolini per sancire il loro fidanzamento, ma lei non ha risposto. A quel punto, l’uomo ha lasciato lo studio, pertanto, non si sa quale sarà l’epilogo di questa frequentazione. Nicola, poi, ha deciso di lasciare il programma e, successivamente, anche Giada ha preso la stessa decisione, ma i due non sono usciti come coppia.

Spoiler Trono Classico: Ciro Solimeno mostra una preferenza tra Martina ed Elisa

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Ciro Solimeno è uscito con Elisa Leonardi. I due hanno avuto un confronto molto importante, durante il quale lui ha ribadito di avere dubbi sull’interesse della ragazza nei suoi confronti. Nonostante questo, tra i due ci sono stati momenti di forte complicità e sintonia che, tuttavia, non hanno portato ad alcun bacio. L’uscita con Martina Calabrò, invece, è stata più sentimentale. La ragazza gli ha parlato anche di un brutto momento vissuto a causa di una malattia, poi gli ha presentato anche suo padre. Ciro ha molto apprezzato, tant’è che ha abbracciato la ragazza, ma anche con lei non c’è stato il bacio.

In studio si sono commentate entrambe le esterne e Ciro ha confermato di avere dubbi su Elisa, mentre di vedere Martina più coinvolta e sicura dei suoi sentimenti per lui. Al momento del ballo, infatti, ha deciso di ballare proprio con quest’ultima. Questa scelta ha turbato e ferito molto Elisa, la quale è tornata al suo posto in disparte. Ad ogni modo, il comportamento di Ciro ha rafforzato ulteriormente il legame con Martina, proiettandolo sempre di più in questa direzione.