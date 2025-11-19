La registrazione di Uomini e Donne del 18 novembre è stata piuttosto movimentata. Al Trono Over sono state prese delle decisioni, mentre a quello Classico c’è stato uno sfogo molto sentito di Flavio Ubirti, il quale ha minacciato di lasciare il Trono.

Spoiler Trono Over di Uomini e Donne: Magda contro Gemma, Mario si dichiara a una dama, Alessio chiude due conoscenze

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla scorsa registrazione, che sono state riportate su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha deciso di mandare via Gianni, il corteggiatore che era arrivato per lei durante la registrazione precedente. La dama ha spiegato di preferire giocare d’anticipo, in quanto si è resa conto di non essere attratta dal cavaliere. Per tale motivo, onde evitare che in seguito si possa dire di lei che abbia preso in giro l’uomo, ha preferito mandarlo via subito.

Magda è intervenuta sulla faccenda criticando il comportamento della Galgani e facendo delle allusioni sul suo conto. Nello specifico, secondo la dama, il motivo per cui Gemma ha interrotto la conoscenza con il signore nuovo risiede nel fatto che non ha ancora dimenticato Mario Lenti. In merito a quest’ultimo, il cavaliere ha spiazzato tutti dichiarandosi per una dama inaspettata, ovvero, Barbara De Santi. I due hanno ballato insieme in diverse occasioni, cosa che ha infastidito parecchio la Galgani.

Alessio Pili Stella sta frequentando Federica e Yone. Mentre sembrava che tra di loro le cose stessero andando bene, qualcosa è accaduto ed ha cambiato le carte in tavola. Il cavaliere ha scoperto che le due ragazze abbiano intenzione di sentire anche un altro esponente del parterre, e la cosa non ha fatto piacere ad Alessio che, infatti, ha deciso di troncare la conoscenza con entrambe le dame.

Anticipazioni Trono Classico UeD: Flavio Ubirti fa una “minaccia”

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni rivelano che ci sono stati dei momenti molto concitati che hanno riguardato il trono di Flavio Ubirti. Dopo quanto mostrato nella puntata di ieri, durante la quale il tronista ha baciato ben due corteggiatrici, Flavio ha avuto uno sfogo. Il giovane ha ammesso di essere stanco di rincorrere costantemente le sue corteggiatrici che, per un motivo o per un altro, finiscono sempre per andare via. Ubirti è apparso così spazientito al punto da manifestare la volontà di abbandonare il trono nel caso in cui episodi del genere dovessero ripetersi. Lo sfogo del ragazzo è stato causato dal comportamento di Martina che, dopo la scorsa registrazione, era andata via e il tronista l’ha rincorsa. In studio, infatti, si è visto il confronto tra i due e, alla fine, la ragazza ha deciso di tornare. Cristiana Anania è uscita con Federico, con il quale è scattato un bacio. Dei troni di Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno, invece, non si è parlato.