Lunedì 17 novembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, non sono mancati i colpi di scena, sia per quanto riguarda il Trono Over, sia per quello Classico. Agnese De Pasquale ha lasciato il programma insieme a Roberto Priolo, poi ci sono state delle liti molto accese che hanno riguardato Federico Mastrostefano. Tra i giovani, invece, sono stati dati baci e ci sono state eliminazioni.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne: Agnese va via, Federico crea caos e novità per Gemma

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla scorsa registrazione riportate su Lollo Magazine rivelano che si è partiti da Gemma Galgani, per la quale è arrivato un nuovo cavaliere di circa 60 anni. Lei è rimasta molto contenta, sta di fatto che ha deciso di tenerlo entusiasta. Tina Cipollari ha ironizzato sulla giovane età del protagonista, alla fine i due hanno ballato insieme. Agnese De Pasquale, poi, dopo alti e bassi, ha confermato la sua intenzione di uscire dal programma con Roberto Priolo. I presenti in studio sono rimasti colpiti dalla scena al punto da lasciarsi andare a momenti di consenso e commozione.

Poi si è passati a Federico Mastrostefano. Il cavaliere ha avuto una discussione molto accesa con Emanuela, in quanto mentre usciva con lei ha manifestato l’intenzione di uscire anche con Marta. Al momento non si sa se la prima abbia intenzione di continuare ad uscire con il cavaliere oppure no. Per Lucia è sceso un nuovo spasimante, ma lei ha deciso di non tenerlo.

Spoiler Trono Classico: Sara bacia ed elimina un corteggiatore, Martina se ne va

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella registrazione del 17 novembre si è partiti da Sara Gaudenzi, la quale ha portato in esterna Thomas, che ha baciato, ma poi ha deciso di eliminare. La tronista si è resa conto del fatto che il ragazzo sia troppo avanti rispetto a lei, quindi ha preferito non illuderlo. La giovane, poi, è uscita anche con Jakub, con cui ha avuto una discussione molto accesa. Marco ha sorpreso la tronista con delle rose e lei ha deciso di ballarci insieme.

In merito a Cristiana Anania, invece, la ragazza ha chiesto di poter richiamare Ernesto, che la scorsa volta decise di eliminarsi ed ha deciso di non ritornare in studio. La tronista ha portato in esterna Federico e Simone. Per Flavio Ubirti c’è stata un’esterna molto bella con Nicole, sta di fatto che tra i due è scattato il bacio. Martina si è molto arrabbiata, al punto da lasciare lo studio, asserendo di credere che il tronista abbia ormai compiuto la sua scelta. Infine, Ciro Solimeno ha fatto la sua prima esterna con una ragazza di nome Alessia.