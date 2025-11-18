Nella puntata del 18 novembre di Uomini e Donne ci sono state delle discussioni particolarmente accese al Trono Over, durante le quali è intervenuta anche al conduttrice. Anche al Trono Classico la situazione si è movimentata parecchio a causa di alcuni baci dispensati da Flavio Ubirti.

Maria De Filippi difende Francesco e Lucia, poi dà la parola a Cinzia a UeD, ma per umiliarla

Oggi a Uomini e Donne si è ripartiti dal blocco dedicato a Francesco e Lucia, i quali non sono più usciti dal programma insieme in quanto lei è apparsa molto titubante. Per un bel po’ di tempo si è continuato a parlare dei dubbi di Alessio Pili Stella circa la veridicità del sentimento che ci sarebbe tra i due, di cui si è parlato ieri. Maria De Filippi è apparsa alquanto spazientita dalle insinuazioni del cavaliere, prive di fondamento logico e concreto, sta di fatto che ha accusato Alessio di fare congetture alquanto articolate. Al termine del confronto, poi, Lucia è scoppiata in lacrime in quanto è rimasta male per come abbia reagito Francesco dinanzi le sue titubanze.

Per Sabrina Zago è arrivato un nuovo cavaliere, che lei ha deciso di tenere. Per tutta la durata della chiacchierata Tina Cipollari non ha fatto altro che fare battute spinte, al punto che la conduttrice è stata costretta a censurarla. Sabrina ha ballato con il nuovo spasimante, e dopo il ballo si è notato che Mario Lenti abbia ballato con Gemma Galgani, cosa che ha spiazzato tutti considerando che lui ha spesso specificato di non voler avere più nulla a che vedere con la dama. Da qui, poi, si è aperta una discussione molto accesa tra Christian e Mario. Il primo ha sbottato contro il secondo a causa di alcuni suoi comportamenti. I suoi toni sono stati così esasperati al punto che Maria De Filippi ha invitato il cavaliere a calmarsi.

Successivamente, poi, è stata tirata in ballo anche Cinzia Paolini, che precedentemente aveva ballato con Mario. Mentre nelle scorse puntate Maria non ha dato la parola a Cinzia, stavolta l’ha fatta parlare, ma per tutto il tempo non ha fatto altro che metterla in difficoltà, cosa che è stata notata dal pubblico da casa. La conduttrice ha chiesto spazientita a Cinzia se fosse intenzionata a uscire di nuovo con Mario. Lei ha titubato, cosa che ha innervosito i presenti, poi alla fine ha ammesso che vorrebbe uscire con Lenti. Maria, allora, ha messo alle strette i due chiedendo loro se fossero intenzionati anche a uscire dal programma insieme, ma i due hanno titubato, scatenando le polemiche.

Flavio Ubirti dispensa baci al Trono Classico e scoppiano le liti

L’attenzione si è poi spostata sul Trono Classico di Uomini e Donne. Flavio Ubirti ha portato in esterna Nicole, con cui è scattato anche un bacio. Il tronista, però, è uscito anche con Martina, ed anche con lei è scattato il bacio. Le due ragazze sono rimaste piuttosto male, sta di fatto che hanno finito per discutere in puntata. Flavio, dal canto suo, ha ammesso di reputare Nicole molto passionale e sensuale. Di Martina, invece, sta percependo soprattutto la sua sincerità e il trasporto. Sulla faccenda, poi, è intervenuta anche Angela, la corteggiatrice nuova che pare abbia colpito molto il tronista. La napoletana ha attaccato Flavio dicendo di non essere venuta a Uomini e Donne per assistere ai suoi “limoni” con le altre.