Oggi, mercoledì 23 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni rivelano che si partirà da Gemma Galgani, la quale riceverà una batosta. Successivamente, poi, si festeggerà il compleanno di un cavaliere, ma non mancheranno momenti concitati e discussioni accese inerenti il Trono Over.

Gemma Galgani chiude con Arcangelo a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà incentrata principalmente sul Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sarà Gemma Galgani. La dama sta frequentando Arcangelo, ma le cose tra di loro non prenderanno una bella piega. La dama, infatti, in studio manifesterà la volontà di interrompere la conoscenza in quanto ha ricevuto una notizia alquanto sgradevole sul conto del cavaliere.

Nello specifico, Arcangelo ha chiesto il numero a Marina, cosa che ha spinto la Galgani a ritenere che, molto probabilmente, lui non sia realmente interessato a lei. Dopo un po’ di discussioni, dunque, arriverà la rottura tra i due.

Festa di compleanno per Giuseppe

A seguire, poi, si parlerà di Giuseppe e Rosanna. I due continueranno ad uscire e le cose andranno sempre meglio. Malgrado questo, però, i due non paleseranno l’intenzione di uscire dal programma insieme. Ad un certo punto, poi, Rosanna, d’accordo con la redazione, farà entrare in studio una sorpresa per il cavaliere, ovvero, una torta per festeggiare il suo compleanno.

Il momento sarà conviviale e sereno ma, naturalmente, non mancheranno le ingerenze di Tina Cipollari. L’opinionista, che non nutre molta simpatia per il cavaliere, si piazzerà a centro studio ed inizierà a tagliare la torta e distribuirla a tutti i presenti. Inoltre, Giuseppe esprimerà anche la sua volontà di continuare le sfide di ballo con Gianni Sperti che, tuttavia, si svolgeranno in un secondo momento.

Confronto tra Sabrina, Guido e Andrea a UeD

L’attenzione, infine, ritornerà su Sabrina Zago, la quale pare sia diventata una delle principali protagoniste di questa stagione di UeD. La dama sta continuando ad uscire con Guido, anche se i due nella puntata di ieri hanno deciso di rallentare un po’, sollevando un gran polverone. Al contempo, però, il suo nuovo spasimante Andrea non potrà fare a meno di farsi valere e di chiedere alla dama maggiori sicurezze e motivazioni per continuare in questo corteggiamento. Tra i due, dunque, ci sarà un confronto molto importante durante il quale il cavaliere rivelerà alla dama di non reputarla indifferente. Per questo e molto altro non resta che attendere la puntata di oggi di Uomini e Donne.