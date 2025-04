La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Sabrina Zago e Guido. I due sono usciti insieme, tuttavia, malgrado le cose pare siano andate abbastanza bene, in studio tra di loro c’è stato uno scontro. Il comportamento dei due, quindi, ha spinto molti telespettatori del programma a sollevare dei dubbi e una polemica.

I dubbi dei telespettatori di Uomini e Donne su Sabrina e Guido: cosa è successo

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato di Sabrina e Guido. I due stanno uscendo da un po’ di tempo e pare si trovino anche piuttosto bene, soprattutto dal punto di vista fisico. Entrambi, però, in studio hanno manifestato la volontà di frenarsi. Dinanzi queste parole, i presenti hanno cominciato a sollevare dei dubbi. Per quale ragione i due dovrebbero rallentare se le cose stanno andando piuttosto bene?

Se durante la puntata sono state formulare delle accuse abbastanza vaghe e leggere, sui social la polemica è stata decisamente più importante. In tanti hanno commentato sui social le dinamiche del programma ponendo l’accento sul fatto che, dopo un tot di tempo, anche agli esponenti del Trono Over dovrebbe essere imposto di andare via. Vedere persone che si trovano in studio da anni e anni, infatti, è controproducente in quanto in molti si appoggiano su questa possibilità trovando sempre scuse pur di non abbandonare il programma ed avere visibilità. Di questo sono stati accusati Sabrina e Guido.

Secondo il punto di vista di tanti telespettatori, infatti, anche Sabrina non sarebbe interessata al cavaliere. Da vittima, dunque, la donna è divenuta “complice”. Dietro qui suoi modi di fare gentili e apparentemente ingenui, quindi, potrebbe nascondersi dell’altro. Nel frattempo, la dama ha deciso di tenere anche Andrea, il nuovo cavaliere venuto in studio per lei. In tanti, però, hanno reputato tale decisione alquanto insensata, dal momento che la protagonista ha ammesso di non essere attratta da lui.

Non gli interessa nulla di Guido e a Guido non interessa nulla di Sabrina punto #uominiedonne — Ra (@larache901) April 22, 2025

Giovanni mortifica Luana, lite tra Alessio e Valentina

A seguire, poi, si è parlato di Giovanni e Luana. I due si stanno frequentando da alcune settimane, ma tra di loro sono sorte delle incomprensioni. Nello specifico, il cavaliere ha ammesso che spesso gli capita che, poco dopo aver raggiunto un obiettivo, anche con una donna, perde l’interesse. Questo è ciò che gli è capitato con Luana. In studio tutti sono rimasti basiti dalle sue affermazioni, ma ancor di più ha stupito il fatto che la donna non abbia battuto ciglio dinanzi tali frasi. Dopo che Gianni Sperti ha posto l’accento sulla questione, Luana ha ammesso di non essere riuscita a replicare in quanto rimasta senza parole. Ad ogni modo, il blocco è stato così estenuante al punto che Tina Cipollari ha deciso di abbandonare lo studio.

Sul finire della puntata, poi, c’ stata una lite molto accesa tra Alessio Pili Stella e Valentina. La donna ha chiesto il numero di Pierpaolo in quanto interessata a conoscerlo e questo ha scatenato l’ira del cavaliere. I due hanno cominciato a lanciarsi delle accuse molto pesanti, al punto da esasperare i toni e mandarsi reciprocamente a quel paese. Alessio, poi, si è reso conto di aver esagerato, sta di fatto che si è scusato per i modi troppo eccessivi. Nonostante ciò, però, tra i due non c’è stato alcun punto d’incontro.