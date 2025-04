Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 13 aprile rivelano che ci sono stati dei colpi di scena al Trono di Gianmarco Steri. Il ragazzo è rimasto molto deluso a causa di un comportamento di una sua corteggiatrice. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, spazio a Diego e Isabella, sui quali sono emerse delle confessioni alquanto scottanti. Per Tina Cipollari, invece, c’è stata una prova esilarante.

Anticipazioni registrazione 13 aprile di Uomini e Donne: le confessioni bollenti di Diego su Isabella

Altra registrazione piena di eventi quella di Uomini e Donne di domenica 13 aprile. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni rivela che al centro dell’attenzione ci sono stati Diego e Isabella. I due hanno raccontato alcune cose che si sono verificate nel corso delle loto ultime esterne. Purtroppo ci sono stati dei dissapori. Il cavaliere è arrivato a raccontare alcuni dettagli intimi inerenti una notte d’amore trascorsa insieme. Isabella non ha gradito molto il comportamento del cavaliere, sta di fatto che ha perso le staffe ed ha preso la decisione di interrompere la conoscenza. La dama non si aspettava che l’uomo rivelasse certi dettagli, così si è sentita offesa e umiliata ed ha deciso di chiudere.

Per Gemma Galgani è arrivata l’ennesima delusione. La dama si è accomodata a centro studio con Arcangelo. Quest’ultimo, però, ha manifestato interesse per un’altra donna, ovvero, Marina. A seguito di ciò, la torinese ha deciso di interrompere la frequentazione con lui. Anche Giovanni, dal canto suo, ha preso la decisione di interrompere la conoscenza sia con Luana sia con Francesca, cosa che ha generato non poche polemiche. Poi si è passati al compleanno di Giuseppe. Rosanna, la dama che lo sta frequentando, ha deciso di portare in studio una torta per celebrare il grande giorno. Tina Cipollari non ha esitato ad intromettersi nella faccenda tagliando la torta e offrendo pezzi a tutti i presenti in studio.

Spoiler UeD: Tina Cipollari supera la prova di Cosimo, Gianmarco Steri va a riprendere Nadia

Al Trono di Tina Cipollari non sono mancati momenti esilaranti. Cosimo aveva annunciato nelle scorse puntate di UeD di voler mettere alla prova la donna, per capire se fosse la persona adatta a lui e se sapesse adattarsi ad ogni circostanza. Per l’occasione, ha fatto vestire la dama da contadina e l’ha portata in una campagna. Tina ha superato egregiamente il test, sta di fatto che si è destreggiata ottimamente nel ruolo a lei assegnato.

Passando al Trono di Gianmarco Steri, infine, il ragazzo è uscito in esterna con Francesca e con Cristina. Le uscite in questione, però, non sono state mandate in onda in quanto si è parlato di un altro argomento, ovvero, l’assenza di Nadia. Dopo che la corteggiatrice si è auto-eliminata in una scorsa registrazione, il cavaliere non è andato a riprenderla e lei non è più tornata. Questo ha fatto infuriare il tronista, il quale ha ammesso di voler andare a parlarle. Per tale ragione, le uscite con le altre due corteggiatrici sono passate in secondo piano in quanto il ragazzo non era in vena di affrontare la questione.