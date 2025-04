Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che è stata effettuata ieri, lunedì 7 aprile, rivelano che c’è stato un grande colpo di scena per Gemma Galgani, ma non solo. Al Trono Over non sono mancate discussioni molto accese, mentre a quello Classico due corteggiatrici di Gianmarco Steri hanno deciso di andare via a seguito di alcuni comportamenti del tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione del 7 aprile Trono Over: novità per Gemma

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani pare abbia trovato un nuovo amore. La dama sta frequentando un cavaliere venuto a corteggiarla, e le cose tra i due stanno andando più che bene. In particolar modo, i due sono usciti insieme e tra di loro è scattato anche un bacio. In studio, poi, entrambi si sono detti particolarmente felici ed entusiasti di continuare la conoscenza.

Alessio Pili Stella, invece, ha discusso pesantemente con Valentina, in quanto la dama ha chiesto il numero di Pierpaolo. La dama, in sua discolpa, dirà di aver agito in questo modo anche perché non vede da parte del cavaliere un coinvolgimento cos’ forte nei suoi riguardi, sta di fatto che interviene un po’ troppo spesso nelle questioni che riguardano Luana.

Sabrina Zago è uscita con Guido e tra i due ci sono stati anche dei baci. La storia, però, non è decollata in quanto entrambi hanno mostrato un blocco reciproco. I due sono stati molto attaccati dagli opinionisti, specie Tina Cipollari ha ammesso di non nutrire molta fiducia nel cavaliere. Nel frattempo, la donna sta uscendo anche con Andrea, uomo che, invece, piace molto all’opinionista in quanto lo reputa sincero.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Spoiler Trono Classico: due corteggiatrici di Gianmarco Steri vanno via

Passando alle dinamiche del Trono Classico, invece, le anticipazioni della registrazione del 7 aprile di Uomini e Donne rivelano che Gianmarco Steri ha deciso di uscire solo con Francesca, in quanto aveva a disposizione una sola esterna. I due sono stati molto bene e molto vicini, ma non è scattato nessun bacio. Cristina, dal canto suo, ha molto criticato l’esterna tra i due, pur ammettendo che il tronista ha con la sua rivale un approccio totalmente differente da quello che ha con lei.

La Ferrara è apparsa così delusa dal comportamento di Gianmarco, al punto da decidere di uscire dallo studio durante un ballo tra il ragazzo e Francesca. Nel frattempo, anche Nadia è apparsa ostile al tronista, al punto da decidere di autoeliminarsi. La giovane ha addotto come motivazione il fatto che ha visto il tronista piuttosto incoerente dato che nella registrazione di ieri aveva criticato molto il comportamento di Francesca, mentre poi ha fatto con lei un’esterna molto romantica. Insomma, cosa ne sarà adesso del Trono di Gianmarco? Cristina e Nadia non torneranno più oppure lui le andrà a riprendere? Staremo a vedere.