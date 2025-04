Ieri, domenica 6 aprile, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione sono accaduti svariati episodi degni di nota, che hanno generato un grande fermento in studio. Sia al Trono Over, sia a quello Classico non sono mancate delle discussioni particolarmente accese. Ecco cosa è accaduto.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione del 6 aprile: Gianmarco va a recuperare Cristina, ma litiga con Francesca

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione di ieri, riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che al Trono Classico ci sono stati dei cambiamenti. Gianmarco Steri, infatti, ha deciso di portare in esterna Cristina, con cui c’è stato un bel chiarimento. I due sono stati molto vicini, anche se non è scattato il bacio. Nadia ha discusso pesantemente con Cristina, sta di fatto che ha tirato in ballo anche alcune segnalazioni che recentemente sono state diffuse sulla dama.

Poi si è passati a Francesca, la quale ha avuto delle divergenze con il tronista dopo la scorsa puntata di UeD. I due hanno provato a chiarire in camerino, ma le cose non sono andate nel modo sperato. In studio, poi, i due hanno continuato a discutere e Gianmarco le ha confessato di vederla un po’ spenta e troppo ferma nella conoscenza, ragion per cui le ha dato un ultimatum. Se le cose non cambieranno, la loro conoscenza potrebbe interrompersi.

Rissa sfiorata tra Giuseppe e un cavaliere

Passando alle dinamiche del Trono Over, invece, nella scorsa registrazione di Uomini e Donne sono state sfiorate due risse. La prima ha riguardato Giuseppe e un nuovo cavaliere del parterre. L’uomo sta uscendo con Rosanna, la quale ha dichiarato di non volergli dare l’esclusiva. Tra i due c’è stato anche un bacio ma, nonostante questo, la dama non sente la voglia di conoscere solamente lui. Sabrina Zago ha ammesso di non volersi più intromettere nelle faccende che riguardano il suo “ex”, ma il suo intervento ha dato l’assist ad un cavaliere del parterre per intervenire e attaccare duramente Giuseppe. Tra i due c’è stata una lite particolarmente accesa al punto da sfiorare la rissa.

Sabrina, dal canto suo, sta uscendo con Guido, ma tra i due ci sono state delle incomprensioni in quanto lui non è voluto andare a prenderla a casa, dal momento che lei aveva paura di guidare la notte. Il cavaliere, inoltre, è stato accusato di uscire con Sabrina solo per avere visibilità e aumentare le sue sponsorizzazioni. Per la dama, poi, è sceso un nuovo cavaliere, che lei inizialmente non voleva conoscere, ma poi si è convinta e l’ha anche tenuto. A seguire c’è stata un’ennesima gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. I due si sono scontrati anche a suon di flessioni.

Altra rissa sfiorata a Uomini e Donne e nuova delusione per Gemma Galgani

Giovanni Siciliano sta uscendo con una nuova dama, la quale è sembrata molto interessata a lui. Il cavaliere, invece, si è mostrato un po’ più freddo e indietro rispetto alla donna. Ad un certo punto, poi, Alessio Pili Stella si intrometterà nella discussione per attaccare il cavaliere. I due arriveranno quasi alle mani, sta di fatto che verranno placati dai presenti in studio. Sebastiano ha chiesto di uscire con Gloria, ma lei si è rifiutata.

Gemma Galgani, infine, sta uscendo con un nuovo cavaliere, ma le cose sono andate malissimo. In esterna hanno discusso e in puntata lui ha parlato molto male della donna. Anche questa conoscenza, dunque, si è rivelata un buco nell’acqua.