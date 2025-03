Al Trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne pare che non sia tutto oro quello che luccica. In queste ore, infatti, è giunta una segnalazione alquanto importante che riguarda una delle sue corteggiatrici. A quanto pare, una ragazza non si starebbe comportando esattamente nel modo più corretto nei riguardi del giovane. Vediamo che cosa è emerso.

La segnalazione su Cristina Ferrara di Uomini e Donne: cosa è emerso

Una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri non sembra essere sincera. L’influencer Deianira Marzano ha raccolto la segnalazione di una sua fan la quale ha dichiarato di essere in possesso di informazioni compromettenti su di una ragazza, ovvero Cristina Ferrara. Stando a quanto emerso in queste ore, sembrerebbe che la ragazza abbia una relazione al di fuori della trasmissione.

L’uomo in questione sarebbe un imprenditore facoltoso, che ha anche una casa a Dubai. Questa persona, però, non sembrerebbe essere interessata ad instaurare un rapporto serio con Cristina, contrariamente alla ragazza che, invece, sembra essere particolarmente preso da lui.

Cristina a UeD solo per “lavoro”? Pesanti accuse

Nella segnalazione in questione, inoltre, si parla anche di alcune cose compromettenti che avrebbe detto la ragazza per giustificare la sua presenza a Uomini e Donne. In particolare, Cristina avrebbe dichiarato di considerare la conoscenza con Gianmarco Steri solamente un lavoro. Il tronista, infatti, non sarebbe affatto il suo tipo, ma la protagonista starebbe continuando il suo percorso a Uomini e Donne per incrementare la sua visibilità e fare il cosiddetto “business”.

Questa non è l’unica segnalazione che arriva su Cristina, anche un altro utente ha ammesso di essere a conoscenza delle stesse informazioni, ragion per cui, i sospetti sulla ragazza stanno diventando sempre più forti e fondati. Per il momento, però, la diretta interessata non è intervenuta sulla faccenda per difendersi e per raccontare la sua versione dei fatti. Non resta che attendere per vedere se questa voce arriverà a Gianmarco e come reagirà.