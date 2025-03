Questa sera, lunedì 17 marzo, andrà in onda la quarantesima puntata di questa edizione del Grande Fratello. Ormai siamo in dirittura d’arrivo, il reality show condotto da Alfonso Signorini sta per chiudere i battenti. A un passo dal gran finale, saranno tanti i colpi di scena a cui saranno sottoposti i concorrenti, tra cui una doppia ed inaspettata eliminazione, ma non solo. Ecco tutto quello che succederà.

Eliminazione a sorpresa e colpi di scena nella puntata del 17 marzo del GF

Le anticipazioni del 17 marzo del Grande Fratello rivelano che ci saranno delle sorprese per alcuni concorrenti, sia positive sia negative. Inoltre, ci saranno dei confronti molto accesi ed importanti inerenti soprattutto tre coppie di questa edizione del programma. Ovviamente, poi, si darà spazio all’esito del televoto attualmente in corso.

I concorrenti del Grande Fratello saranno spiazzati questa sera in quanto ci sarà una doppia eliminazione. Oltre che scoprire l’esito del televoto attualmente in atto, che vede sfidarsi Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta, ci sarà anche un altro eliminato. I protagonisti saranno posti dinanzi delle decisioni molto importanti che decreteranno le sorti di un loro compagno d’avventura.

Sorprese per due concorrenti e confronti accesi

Per quanto riguarda le sorprese belle, invece, a ricevere delle visite nella puntata del GF di questa sera saranno Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi. La cantante sarà spiazzata dalla visita dei suoi nipoti, che sicuramente saranno in grado di portare una ventata di gioia e di emozione all’interno della casa. In merito a Tommaso, invece, il ragazzo potrà incontrare il suo papà.

Nella messa in onda di stasera, poi, sarà dato ampio spazio ai confronti. Negli ultimi giorni ci sono state delle aspre discussioni tra alcune coppie, tra cui quella formata da Shaila e Lorenzo, i quali pare abbiano deciso di lasciarsi. I due, infatti, si affronteranno in un confronto molto importante che potrebbe decretare le sorti del loro rapporto, ma non solo. Anche Tommaso e Mariavittoria hanno vissuto dei momenti molto concitati, pertanto, sembra sia giunto il momento di fare un po’ di chiarezza. Infine, anche Helena e Javier avranno modo di affrontare alcune tematiche, specie a seguito della gelosia provata da Martinez in questi giorni.