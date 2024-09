Si scaldano i motori per una nuova attesissima edizione del Grande Fratello, pronta ad una grande partenza. Dopo qualche mese di assenza, il reality show di casa Mediaset prende il via, capitanato ancora una volta da Alfonso Signorini. La porta rossa più famosa della Tv si aprirà ufficialmente lunedì 16 settembre in prima serata, con la puntata iniziale di quella che si prospetta una lunga avventura.

Se il conduttore resta un caposaldo del programma, non mancheranno sicuramente le novità, già trapelate tra rumor ed annunci social. A cominciare dalle opinioniste. Da una parte, Cesara Buonamici torna a riprendersi la sua poltroncina in studio dopo l’esperienza dello scorso anno, ma non sarà da sola. Insieme a lei infatti, arriva uno dei personaggi che maggiormente hanno catalizzato l’attenzione del pubblico: Beatrice Luzzi.

Sarà anche la sede stessa dello studio che, dopo ben 17 edizioni, traslocherà per la prima volta. Accorciare le distanze e creare un “Villaggio Grande Fratello” sono stati gli obiettivi che hanno spinto la produzione a spostarsi da Cinecittà agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma Nord. I veri protagonisti però, restano sempre i concorrenti, le cui identità sono state via via snocciolate attraverso i social. Anche quest’anno il GF ripete la formula “mista”, che vedrà convivere sotto lo stesso tetto e confrontarsi sia VIP che NIP. Non resta che scoprire, dunque, chi sono i gieffini pronti a lanciarsi nella nuova edizione.

Chi sono i concorrenti VIP del Grande Fratello 2024

Ad impreziosire il cast dell’edizione 2024 del Grande Fratello in partenza il 16 settembre, arriveranno ben 15 personaggi che rientrano nel gruppo dei VIP, annunciati in anteprima da Davide Maggio. Più o meno noti, sono stati avvistati nel piccolo schermo e sui social, o fanno parte a tutti gli effetti del panorama dello spettacolo italiano. Ecco chi sono.

Clayton Norcross: Attore statunitense, 70 anni ed un fascino intramontabile. Ha conquistato il pubblico con il ruolo di Thorne Forrester nella celebre soap opera internazionale Beautiful. Nella sua carriera, diverse comparsate nella Tv italiana, tra cui la partecipazione nel 2005 al reality La Fattoria.

Attore statunitense, 70 anni ed un fascino intramontabile. Ha conquistato il pubblico con il ruolo di Thorne Forrester nella celebre soap opera internazionale Beautiful. Nella sua carriera, diverse comparsate nella Tv italiana, tra cui la partecipazione nel 2005 al reality La Fattoria. Eleonora Cecere: Showgirl e attrice, è divenuta popolare fin da piccolissima grazie a partecipazioni in pellicole come La Famiglia di Ettore Scola e Intervista di Federico Fellini. I telespettatori la ricordano come ex volto di Non è la Rai, successo firmato Gianni Boncompagni. Parteciperà come concorrente unico con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi.

Showgirl e attrice, è divenuta popolare fin da piccolissima grazie a partecipazioni in pellicole come La Famiglia di Ettore Scola e Intervista di Federico Fellini. I telespettatori la ricordano come ex volto di Non è la Rai, successo firmato Gianni Boncompagni. Parteciperà come concorrente unico con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Clarissa Burt: Di origine americana, è divenuta un’icona di bellezza in Italia. Tra i suoi lavori più importanti, le partecipazioni a programmi Rai al fianco di Raffaella Carrà, Fabrizio Frizzi e Pippo Baudo. Per lei i reality non sono una novità: è già stata nel cast dell’Isola dei Famosi nel 2010 e de La Talpa nel 2004.

Di origine americana, è divenuta un’icona di bellezza in Italia. Tra i suoi lavori più importanti, le partecipazioni a programmi Rai al fianco di Raffaella Carrà, Fabrizio Frizzi e Pippo Baudo. Per lei i reality non sono una novità: è già stata nel cast dell’Isola dei Famosi nel 2010 e de La Talpa nel 2004. Enzo Paolo Turchi: Compagno di vita di Carmen Russo, ballerino di successo per i più importanti show di Raffaella Carrà. Oggi ha 75 anni ed è un papà felice, dopo la nascita della figlia Maria. Al GF porterà racconti emozionanti e spettacolo.

Compagno di vita di Carmen Russo, ballerino di successo per i più importanti show di Raffaella Carrà. Oggi ha 75 anni ed è un papà felice, dopo la nascita della figlia Maria. Al GF porterà racconti emozionanti e spettacolo. Giulia Mannucci: Deve la sua notorietà alla partecipazione del 2019 al reality di Rai 2, Il Collegio. Oggi ha un profilo social seguitissimo ed è una giovane donna di 22 anni pronta a farsi conoscere ancora di più.

Deve la sua notorietà alla partecipazione del 2019 al reality di Rai 2, Il Collegio. Oggi ha un profilo social seguitissimo ed è una giovane donna di 22 anni pronta a farsi conoscere ancora di più. Helena Prestess: La bellissima modella brasiliana classe 1990 approda al GF dopo le partecipazioni a Pechino Express e all’Isola dei Famosi negli anni precedenti. É molto amica di personaggi vip tra cui l’ex vincitrice Nikita Pelizon.

La bellissima modella brasiliana classe 1990 approda al GF dopo le partecipazioni a Pechino Express e all’Isola dei Famosi negli anni precedenti. É molto amica di personaggi vip tra cui l’ex vincitrice Nikita Pelizon. Iago Garcia: Attore spagnolo, deve il suo successo in Italia al personaggio di Don Olmo ne Il Segreto. Ma la sua esperienza sul piccolo schermo è proseguita con l’edizione 2016 di Ballando con le Stelle, in cui ha portato a casa la coppa del vincitore.

Attore spagnolo, deve il suo successo in Italia al personaggio di Don Olmo ne Il Segreto. Ma la sua esperienza sul piccolo schermo è proseguita con l’edizione 2016 di Ballando con le Stelle, in cui ha portato a casa la coppa del vincitore. Ilaria Galassi: Anche lei nei primi anni Novanta è divenuta una delle famose ragazze di Non è la Rai, dove ha catturato l’attenzione tra balletti e canzoni. La sua vita è segnata dalla tragedia di un aneurisma celebrale che l’ha colpita nel 2000. Al GF parteciperà in gruppo con Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere.

Anche lei nei primi anni Novanta è divenuta una delle famose ragazze di Non è la Rai, dove ha catturato l’attenzione tra balletti e canzoni. La sua vita è segnata dalla tragedia di un aneurisma celebrale che l’ha colpita nel 2000. Al GF parteciperà in gruppo con Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere. Javier Martinez: Italo-argentino classe 1995, è un noto pallavolista vissuto in Italia fin dall’infanzia. Il suo volto è diventato noto sul piccolo schermo grazie alla partecipazione a Temptation Island nel 2019, in veste di tentatore. É apparso anche a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatore.

Italo-argentino classe 1995, è un noto pallavolista vissuto in Italia fin dall’infanzia. Il suo volto è diventato noto sul piccolo schermo grazie alla partecipazione a Temptation Island nel 2019, in veste di tentatore. É apparso anche a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatore. Jessica Morlacchi: La sua carriera di cantante ha preso il via quando era solo una ragazzina, nella band Gazosa. Con loro ha vinto il Festival di Sanremo ed ha lanciato tormentoni indelebili, per poi continuare a frequentare il mondo televisivo. Ha lavorato al fianco di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno sulla Rai.

La sua carriera di cantante ha preso il via quando era solo una ragazzina, nella band Gazosa. Con loro ha vinto il Festival di Sanremo ed ha lanciato tormentoni indelebili, per poi continuare a frequentare il mondo televisivo. Ha lavorato al fianco di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno sulla Rai. Lino Giuliano: Ha partecipato all’edizione estiva di Temptation Island con la fidanzata Alessia Pascarella. I due sono usciti divisi a seguito del suo avvicinamento alla single Maika.

Ha partecipato all’edizione estiva di Temptation Island con la fidanzata Alessia Pascarella. I due sono usciti divisi a seguito del suo avvicinamento alla single Maika. Lorenzo Spolverato: Milanese del 1996, ha un diploma in recitazione teatrale e cinematografica. Ha un buon seguito sui social ed è apparso in alcuni cortometraggi.

Milanese del 1996, ha un diploma in recitazione teatrale e cinematografica. Ha un buon seguito sui social ed è apparso in alcuni cortometraggi. Luca Calvani: Attore molto noto per fiction di successo, tra cui Don Matteo, Carabinieri ed Un Posto al Sole. Nella sua carriera annovera anche partecipazioni in show televisivi e reality. Ha vinto l’Isola dei Famosi nel 2006.

Attore molto noto per fiction di successo, tra cui Don Matteo, Carabinieri ed Un Posto al Sole. Nella sua carriera annovera anche partecipazioni in show televisivi e reality. Ha vinto l’Isola dei Famosi nel 2006. Pamela Petrarolo: Partecipa insieme alle ex colleghe di Non è la Rai, dove ha raggiunto la notorietà nei primi anni Novanta con le sue esibizioni. Ha fatto parte del cast de La Fattoria e dell’Isola dei Famosi.

Partecipa insieme alle ex colleghe di Non è la Rai, dove ha raggiunto la notorietà nei primi anni Novanta con le sue esibizioni. Ha fatto parte del cast de La Fattoria e dell’Isola dei Famosi. Shaila Gatta: Originaria di Secondigliano, ha partecipato nel 2015 ad Amici di Maria de Filippi. Seguitissima su Instagram, è stata la velina mora di Striscia la Notizia per 928 puntate.

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti NIP

I concorrenti NIP che entreranno nella casa del GF saranno altrettanto variegati. I primi nomi trapelati che hanno ufficializzato l’ingresso però, sono questi.