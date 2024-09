Il cast del Grande Fratello 18 è composto da concorrenti che provengono dal mondo dello spettacolo, ma anche da persone comuni non abituate ai riflettori. Tra i gieffini Nip dell’edizione partita il 16 settembre 2024 spicca un giovane di bell’aspetto e di sani principi, Tommaso Franchi. Il suo ingresso è stato tra i primi ed ha scatenato immediatamente grande interesse da parte del pubblico. Scopriamo qualcosa in più sulla biografia del ragazzo, che molto probabilmente si imporrà come uno dei protagonisti del nuovo GF.

Biografia di Tommaso Franchi

Tommaso Franchi è nato a Siena nel 2000 ed ha 24 anni. É molto noto nella sua zona per essere il nipote di Niccolò Rigani, personaggio centrale del famoso Palio e capitano della contrada di Castelvecchio. A renderlo però, ancor più popolare tra i suoi compaesani è la sua professione di idraulico, a cui si dedica quotidianamente con grande passione diventando un punto di riferimento per tutti.

Nella sua clip di presentazione al Grande Fratello infatti, ha raccontato di essere molto fiero del suo lavoro e di prestarsi gentilmente a tutte le chiamate dei cittadini. Perfino nel caso di piccole necessità o riparazioni veloci, lui corre in soccorso e, se si tratta di interventi di poco conto, evita di far pagare. Abita in un casolare ed ha come vicina di casa la mamma. Si ritiene un ragazzo differente dai suoi coetanei, in quanto molto alla famiglia e alle tradizioni. Ha assunto il ruolo di sbandieratore per la contrada della Tortuca.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Tommaso Franchi al Grande Fratello 18

Ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello 18 come concorrente Nip durante la prima puntata del 16 settembre 2024. Il ragazzo di Siena ha varcato la porta rossa poco dopo le ragazze di Non è la Rai, che lo hanno accolto benevolmente. A colpire è la sua bellezza, ma anche la discrezione con cui si approccia al mondo dello spettacolo per la prima volta.

Tommaso Franchi infatti, ha dichiarato di non aver mai visto una sola puntata del GF in vita sua e, ancor più particolare, di non possedere un televisore in casa. In molti hanno notato una sua grande somiglianza con il campione Francesco Totti, commento che lui ha preso come un complimento.

Tommaso Franchi su Instagram

Tommaso Franchi si è definito un “ragazzo all’antica” e lo dimostra anche il suo scarso attaccamento con il mondo social. Il concorrente del GF infatti, possiede un profilo su Instagram, dal nome @tommaso__franchi. Com’è facile notare però, la pagina non è ricca di contenuti, al contrario presenta soltanto 12 post. Tra le sue foto, un piatto prelibato, scorci di natura e scatti tratti dal Palio. Al momento dell’inizio del Grande Fratello conta poco meno di 10 mila follower, un dato che sicuramente sarà in continua crescita durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.