La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra essere giunta definitivamente ad un punto di rottura. Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, i due si sono concessi un piccolo confronto prima di andare a dormire, ma le cose non hanno portato ai risultati sperati. La coppia, infatti, pare abbia deciso di lasciarsi, stavolta in maniera piuttosto definitiva.

Le parole di Lorenzo su Shaila dopo la puntata di ieri del GF

Shaila e Lorenzo si sono dati una sorta di addio nella casa del Grande Fratello. A seguito di alcuni accadimenti che si sono verificati in questi giorni e durante la puntata di ieri del GF, i due sono apparsi ad un punto di non ritorno. Il primo a sfogarsi è stato Lorenzo, il quale si è aperto con Chiara Cainelli. Alla ragazza ha confidato di non sapere più come fare con Shaila. Ormai i due sembrano viaggiare su due binari differenti, ragion per cui non sente più la voglia di lottare per il loro amore. Chiara ha provato a far ragionare il ragazzo invitandolo a riflettere e a comprendere che adesso la Gatta si trova in un momento molto delicato nel quale sta cercando di ritrovare se stessa, quindi Spolverato dovrebbe darle del tempo. Il giovane, però, non è sembrato affatto intenzionato a concederglielo.

La Gatta crede che Spolverato abbia paura di lei

Successivamente, poi, Chiara è andata da Shaila per cercare di capire quale fosse il suo punto di vista sulla faccenda. Ebbene, anche la ragazza è apparsa piuttosto stanca di continuare a lottare per un rapporto che, ormai, non sente più suo. Per tutto questo tempo crede di aver assecondato i capricci del suo fidanzato, finendo per penalizzare anche se stessa. Ora, invece, è giunto per lei il momento di pensare solamente a se stessa. Inoltre, la ragazza ha anche accusato il compagno d’avventura di avere paura di lei, in quanto incarna una donna forte e sicura di sé, cosa che spesso tende a spaventare un uomo.

Il confronto finale tra Shaila e Lorenzo: la presa in giro della Gatta

Ad ogni modo, dopo aver fatto queste considerazioni, i due hanno provato ad avere un confronto che, tuttavia, non ha portato a buoni risultati. Nel momento in cui Lorenzo si è avvicinato a Shaila per parlare, però, la giovane si è comportata in modo un po’ scortese con il ragazzo, liquidandolo. Nello specifico, la ballerina ha detto di voler rimandare la chiacchierata in quanto in quel momento fosse troppo stanca ed era desiderosa di andare a dormine. Nel notare questa freddezza da parte della Gatta, Lorenzo ha replicato dicendo che, a questo punto, i due non avessero più nulla da dirsi, in quanto si fossero già comunicato tutto.

Shaila, senza dare troppo peso alla cosa, ha risposto dando ragione al compagno d’avventura e, di conseguenza, dichiarando di non avere più nulla da dire a Lorenzo. Quest’ultimo, infine, ha dato una sorta di addio alla giovane che, tuttavia, ha replicato prendendo in giro il ragazzo invitandolo a non essere così melodrammatico, in quanto i due si sarebbero visti all’indomani. Al momento, però, pare che tra i due non ci sia stato alcun riavvicinamento, cosa che spinge a credere che, ormai, la loro storia sia davvero al capolinea.