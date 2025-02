Siete pronti per un weekend all’insegna delle emozioni e delle storie che ci faranno riflettere? “Verissimo“, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin, torna con un doppio appuntamento che promette di tenerci incollati allo schermo. Scopriamo insieme cosa ci aspetta sabato 15 e domenica 16 febbraio.

Sabato: emozioni e storie di vita

Il sabato pomeriggio si apre con una prima intervista esclusiva a Emanuela Aureli, l’attrice comica e imitatrice che, in un momento particolarmente difficile della sua vita, condividerà le sue emozioni con noi. Sarà un’occasione per conoscere più da vicino l’artista e la donna dietro le risate.

Ma non finisce qui. La puntata prosegue con le intense storie personali di Mercedesz Henger e Laura Cremaschi, quest’ultima nota al pubblico come personaggio fisso del game show “Avanti un Altro!”. Entrambe ci offriranno uno sguardo unico sulle loro vite, tra sfide personali e successi professionali.

E poi, per la prima volta, Justine Mattera sarà ospite insieme ai suoi figli Vincent e Vivienne Rose. Sarà un momento speciale per scoprire il lato più intimo di questa poliedrica artista. Infine, non possiamo dimenticare l’intervista di famiglia con Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che ci parleranno della loro splendida figlia Maria. Un vero tuffo nel privato di una delle coppie più amate dello spettacolo.

Domenica: icone del cinema e storie toccanti

La domenica si apre con un’intervista ritratto a Franco Nero, vera icona del cinema internazionale. Insieme a Silvia Toffanin, ripercorreremo la sua carriera straordinaria e scopriremo aspetti inediti della sua vita privata. Un incontro imperdibile per gli amanti del grande schermo.

A seguire, Anna Valle e Giorgio Marchesi ci daranno un’anteprima della nuova serie “Le onde del passato”, in onda dal 19 febbraio su Canale 5. Sarà interessante vedere come questi due talentuosi attori porteranno sullo schermo una storia avvincente e ricca di colpi di scena.

Un ritorno atteso è quello di Pietro Orlandi, che continua instancabilmente la sua ricerca della verità sulla scomparsa della sorella Emanuela. La sua testimonianza è sempre un momento intenso e riflessivo che ci invita a non dimenticare.

Inoltre, i riflettori saranno puntati su Manila Nazzaro che condividerà la sua nuova fase di vita piena d’amore. Anche Eva Grimaldi parlerà del suo percorso dopo l’eliminazione dal “Grande Fratello“, mentre Gianni Sperti ci offrirà uno sguardo sulla sua sensibilità come storico opinionista di “Uomini e Donne“.

Con queste premesse, il weekend si prospetta ricco di emozioni e riflessioni. Non mancate all’appuntamento con “Verissimo” per scoprire storie che vi toccheranno il cuore – perché alla fine, ciò che conta davvero sono le persone dietro le celebrità. E chissà quali nuove rivelazioni emergeranno nelle prossime puntate!