Continuano le giornate all’insegna dei malumori all’interno della casa del Grande Fratello, dove i concorrenti si apprestano a vivere una turbolenta ventitreesima puntata. Le liti hanno caratterizzato le ultime settimane, segnate dall’abbandono volontario di Jessica Morlacchi e dall’uscita imprevista di Helena Prestes per decisione del televoto.

In questo contesto ha vissuto momenti difficili anche Luca Calvani, che con la cantante ha dovuto affrontare dei durissimi faccia a faccia, mentre con la modella aveva stabilito un profondo rapporto di amicizia. In questi giorni anche lui è finito al centro del polverone, a causa di comportamenti che hanno insospettito il pubblico a casa. Il gieffino avrebbe infanto il regolamento.

Protezione nei confronti di Luca Calvani: si solleva la protesta

La produzione del Grande Fratello è intervenuta sulle liti di Ilaria, Jessica ed Helena spedendole direttamente al televoto, ma non ha risparmiato dei recenti provvedimenti disciplinari generali a tutti gli altri inquilini a seguito di ripetute infrazioni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nel mirino sono finite alcune azioni ricorrenti, come quelle di togliere il microfono o spostare le telecamere, punite la scorsa settimana con la decurtazione del budget. Vi sarebbero altri motivi di dubitare tuttavia, che i concorrenti stiano seguendo alla lettera il regolamento del reality show. Luca Calvani in particolare, secondo molti utenti dei social, godrebbe di una particolare forma di “protezione”, per la quale viene spesso chiuso un occhio sui suoi comportamenti.

Ha destato grandi sospetti qualche giorno fa, la sua confessione a Javier in riferimento ad Helena, con la quale avrebbe avuto contatti dopo che lei è uscita dalla casa. Nelle ultime ore invece, i fan del GF hanno colto uno scambio particolare con Amanda. Mentre i due erano sdraiati a letto avrebbero comunicato segretamente.

Messaggio nascosto ad Amanda: Luca Calvani nel mirino

Per i concorrenti del Grande Fratello la comunicazione dovrebbe essere costantemente registrata da telecamere e microfoni. Una consuetudine che viene a mancare quando gli stessi cercano di eludere i controlli, ad esempio, rifugiandosi sotto le coperte. I rimproveri da parte della regia sembrano non essere sufficienti, in quanto qualcuno avrebbe trovato un modo alternativo per passarsi dei messaggi criptati.

Si parla di Luca Calvani, che in un momento di relax in compagnia di Amanda Lecciso e Javier Martinez, ha dato alla donna un quaderno aperto. Con l’oggetto in mano, l’attore ha richiamato l’attenzione della coinquilina, che si è visibilmente messa a leggere ciò che era scritto sulla pagina.

La scena è stata colta dai telespettatori e condivisa poi attraverso i social. Calvani, secondo alcuni, è stato “graziato” per aver ricevuto un biglietto da parte del compagno attraverso un paio di calzini ed ora avrebbe compiuto un’ulteriore grave infrazione. C’è infatti, chi sostiene che sia giunto il momento di prendere provvedimenti su quanto accaduto. Il GF giungerà ad una decisione o sorvolerà?