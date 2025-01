Il clima nella casa del Grande Fratello continua ad essere molto teso e le batoste per i concorrenti si susseguono una dopo l’altra. Nella giornata di ieri la comunicazione ufficiale giunta dalla produzione ha annunciato l’annullamento del televoto, giunto con tutta probabilità a seguito della terribile lite tra Helena e Jessica.

Le anticipazioni hanno rivelato che per tre dei gieffini (presumibilmente Helena, Ilaria e Jessica) sono in arrivo dei seri provvedimenti, che lasciano ipotizzare squalifiche e televoti immediati. Nel frattempo però, ad aggiungere ulteriore nervosismo è arrivato oggi un nuovo comunicato, che ha acceso le discussioni in casa.

Pesanti infrazioni nella casa: la punizione del GF

I recenti episodi di liti accese nella casa fanno immaginare ai concorrenti del GF le conseguenze di quanto accaduto, tanto da spingere alcuni, tra cui Shaila e Lorenzo, ad organizzare una vera e propria protesta. Nel bel mezzo del caos però, è arrivato oggi un comunicato ufficiale da parte della produzione. Il compito di leggerlo è stato affidato a Luca Calvani ed Amanda Lecciso, che hanno informato i coinquilini sulla spiacevole novità.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Con una mossa inaspettata, il Grande Fratello ha deciso di fermare le ripetute violazioni del regolamento che si sono verificate in questi mesi, stabilendo una penalità ad effetto immediato. “Il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro”. É questo il provvedimento scelto per punire determinati comportamenti.

In particolar modo, ad essere infrante sono state due delle “leggi” fondamentali del reality show: non togliere mai il microfono e non toccare o spostare le telecamere. Entrambe le azioni sono state compiute più di una volta, ma secondo Luca Calvani qualcuno in particolare ne è il responsabile.

Scoppia la lite tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Dopo la lettura del comunicato, Luca Calvani ha espresso il suo profondo rammarico per quanto accaduto, sottolineando che il reiterarsi di questi atteggiamenti porterà tutti a “mangiare riso e acqua”. “Questa roba deve finire, prendetevi la responsabilità“, ha tuonato l’attore ottenendo l’immediata risposta di Jessica Morlacchi.

É stata proprio la cantante infatti, ad intervenire piccata, rispondendo con una stoccata diretta al coinquilino. “Facciamo che chi deve parlare senza microfono lo fa sotto le coperte, come facciamo tutti, senza puntare il dito“, ha detto la gieffina sentendosi chiaramente chiamata in causa.

Inevitabile l’intervento di Calvani, che l’ha accusata di avere “la coda di paglia”. Tagliando la discussione, il toscano ha invitato tutti a “rigare dritto e stare più attenti”, ma il risentimento di Jessica non si è fermato qui. Poco dopo infatti, la romana si è sfogata con Ilaria Galassi, spiegando le motivazioni del suo discorso. La Morlacchi ha affermato di aver preso la parola per difendere tutti, anche chi generalmente ha un carattere più docile e non ama esporsi. Questa dunque, è soltanto l’ultima goccia prima del caos che scoppierà nella puntata di domani.