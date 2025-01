Sono state ore molto movimentate quelle appena trascorse nella casa del Grande Fratello. É andata in onda ieri sera una delle puntate più attese della diciottesima edizione, la cui tensione è culminata nell’inaspettata scoperta del concorrente eliminato.

Dopo la pubblicazione di numerosi sondaggi circolati online, l’uscita di Shaila Gatta era data per certa, eppure è giunto un vero colpo di scena. A dover abbandonare definitivamente il reality show è stata Helena Prestes, finita al centro del polverone per la furiosa lite con Jessica Morlacchi.

La fine della sua esperienza ha turbato fortemente alcuni dei protagonisti, ma una frase di Luca Calvani ha catturato l’attenzione del web. I due avrebbero avuto dei contatti.

Helena e Luca: momenti difficili nella puntata di ieri

La ventiduesima puntata è stata un alternarsi di scontri ed emozioni. Helena Prestes e Luca Calvani hanno condiviso la stessa esperienza, seppur in momenti e luoghi differenti. Entrambi infatti, si sono trovati ad affrontare un teso faccia a faccia con Jessica Morlacchi.

L’ex gieffina ha abbandonato il reality show, ma è tornata per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Se con la modella brasiliana è giunta ad una riconciliazione coronata da un abbraccio, diverso è stato l’approccio con l’attore toscano. La cantante lo ha attacco duramente per i comportamenti nei suoi confronti, ma a pesare sicuramente è intervenuta anche l’amicizia nata tra Calvani e la Prestes.

I due inquilini del GF si erano uniti molto nelle ultime settimane e Luca era sceso in difesa dell’amica in più occasioni. L’uscita di Helena dunque, ha lasciato una grande amarezza nel concorrente, che si è confidato con Javier.

“L’ho sentita”: Luca Calvani spiffera tutto

Il verdetto di ieri è stato dei più emozionanti ed ha visto sfidarsi le due primedonne della casa. Per Helena Prestes, nonostante i presentimenti, è stato comunque molto doloroso dover varcare la porta rossa abbandonando per sempre il gioco. La modella ha salutato i suoi coinquilini fra le lacrime, ma ha lasciato un vuoto particolare in Javier e Luca.

Nelle ultime ore però, l’attore toscano si è trovato a parlare con il coinquilino, rivelando di essere stranamente entrato in contatto con l’ultima eliminata. “Dopo parliamo un pochino”, dice il pallavolista dopo aver stretto l’amico in un forte abbraccio. “Helena sta bene. L’ho già sentita stamattina”, risponde l’attore. Neppure il tempo di terminare la frase però, che la regia del Grande Fratello è prontamente intervenuta censurando.

Il microfono di Luca Calvani è stato disattivato e le telecamere che erano puntate sui due protagonisti si sono allontanate dalla scena. Evidentemente il gieffino ha avuto modo di confrontarsi con la Prestes, ma non è ben chiaro come questo possa essere accaduto. Ha avuto una conversazione diretta con lei o ha ottenuto delle informazioni dalla produzione? Difficile trovare una risposta, ma il video ha iniziato a circolare rapidamente attraverso i social.