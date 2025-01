Jessica Morlacchi ha deciso volontariamente di abbandonare la casa del Grande Fratello durante la puntata andata in onda la scorsa settimana. Nella messa in onda di ieri, però, la donna è tornata all’interno della casa per un confronto molto acceso con Luca Calvani, e non solo. Dopo questo evento, la protagonista ha rotto ogni indugio ed ha deciso di tornare sui social rompendo il silenzio e commentando tutto quello che è accaduto.

Le parole di Jessica Morlacchi dopo la puntata di ieri del GF

Dopo aver lasciato la casa del GF in maniera anche piuttosto brusca, in tanti erano i telespettatori in attesa di un commento da parte della donna mediante i social. Ebbene, a distanza di quasi una settimana dalla sua uscita, la cantante ha rotto il silenzio ed ha commentato la sua esperienza. Jessica non è apparsa affatto pentita del percorso a cui ha dato luogo, ma anche della scelta di lasciare il programma.

Nel post che ha pubblicato su Instagram, infatti, l’ex gieffina ha ammesso di essere sempre stata se stessa, nel bene e nel male. Successivamente, poi, ha voluto fare una serie di ringraziamenti, non solo al pubblico, che l’ha sostenuta per tutto questo tempo, ma anche a tutto lo staff del GF. Partendo da Alfonso Signorini, per poi passare a Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, Jessica non ha dimenticato proprio nessuno.

Jessica spiazza tutti: i commenti degli utenti del web

A quanto pare, dunque, chi sperava in un intervento ricco di acredine nei riguardi dello staff del GF è rimasto deluso, in quanto la Morlacchi ha speso solo parole positive verso tutti quelli che hanno creduto in lei e le hanno dato la possibilità di vivere questo grande sogno.

A conclusione del suo intervento, poi, la donna ha voluto fare il ringraziamento più importante alla sua famiglia e a tutte le persone a lei care che conoscono perfettamente il suo carattere e il suo modo di fare. Al di sotto del post in questione sono tanti i commenti degli utenti del web. Alcuni sono a favore della Morlacchi, ma altri sono decisamente più ostili. Sempre più telespettatori del GF ritengono che Jessica abbia fatto bene ad andare via in quanto troppo piena di cattiveria.