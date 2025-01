Il Grande Fratello è entrato ormai nel vivo delle dinamiche, come dimostra la grande attesa che ha preceduto la ventiduesima puntata. I provvedimenti disciplinari della scorsa settimana hanno visto finire direttamente al televoto Helena Prestes ed Ilaria Galassi, insieme ai nominati dalla casa Luca, Tommaso e Shaila.

Si è creata enorme trepidazione attorno all’esito del televoto, che ha visto sfidarsi fino all’ultimo minuto le due primedonne del reality show di Canale 5. L’eliminazione ha spiazzato il pubblico, mentre Jessica Morlacchi è rientrata per dei confronti al fulmicotone. Scopriamo quali sono stati i momenti salienti della serata in questo riassunto.

GF 18, ventiduesima puntata: Jessica contro tutti

Uno degli avvenimenti più discussi della puntata di mercoledì scorso è stato l’abbandono di Jessica Morlacchi. La cantante si era ribellata alla decisione della produzione avvenuta in seguito alle liti con Helena Prestes, ritenendola ingiusta. Dopo aver fatto le valigie ed essere uscita dalla casa senza sentire ragioni, la cantante è stata invitata a rientrare per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

La Morlacchi ha affrontato per prima l’acerrima nemica, con la quale ha avuto un confronto pacato e razionale. La modella brasiliana, con l’emozione negli occhi, ha capito di aver esagerato chiedendole scusa. Il tutto si è concluso con un abbraccio tra le due.

Di tono completamente diverso è stato il faccia a faccia con Luca Calvani. L’ex gieffina serba ancora molto rancore nei confronti dell’attore, che ritiene un abile giocatore. Sono volate nuovamente parole grosse, proseguite dallo studio, dove la Morlacchi ha tuonato anche contro Amanda, non risparmiando nessuno.

GF 18, ventiduesima puntata: lo scontro tra Helena e Shaila e l’eliminazione

Il risultato del televoto è stato, come prevedibile, il fulcro della serata. Alfonso Signorini ha “snellito” ben presto la lista di coloro che erano a rischio eliminazione, tagliando fuori i meno votati Luca Calvani e Tommaso Franchi. Per Ilaria, Helena e Shaila è giunto il momento di raggiungere lo studio. Qui hanno scoperto che neppure la Galassi avrebbe dovuto abbandonare il programma.

Esattamente come il pubblico immaginava, le ultime due ad attendere l’esito sono state Shaila Gatta ed Helena Prestes, ritenute le “regine” di questa edizione. Il verdetto questa volta, ha lasciato letteralmente senza parole il pubblico di telespettatori.

Nei giorni precedenti erano stati resi noti diversi sondaggi, che fino alle ultime ore prima della puntata, davano quasi per certa l’eliminazione di Shaila. É stata un’enorme sorpresa dunque, scoprire invece che tra le due è stata Helena a dover uscire dalla casa del GF con il 51% di preferenze.

GF 18, ventiduesima puntata: sorprese ed emozioni

Sebbene la ventiduesima puntata sia stata incentrata sull’esito del televoto e sui duri scontri tra i gieffini, non è mancato lo spazio per l’emozione. Questa volta è toccato a Zeudi Di Palma ricevere una sorpresa molto speciale. L’ex Miss Italia ha ripercorso i momenti più difficili della sua adolescenza, durante la quale ha fatto coming out con la madre.

Proprio la donna l’ha raggiunta nella casa per riabbracciarla, confermando quanto sia stata una ragazza modello fin dalla sua giovanissima età. La madre è stata molto apprezzata per la grande empatia, con la quale ha rivelato di essere oggi molto attiva nel sostegno ai ragazzi che affrontano tematiche delicate sulla loro sessualità.

Un momento di leggerezza è stato nuovamente offerto dall’ingresso delle Monsè. Maria e Perla Maria, vestite per l’occasione in sgargianti abiti lilla, hanno affrontato velocemente qualche scaramuccia con Pamela ed Ilaria. Alla fine però, hanno concluso con un balletto che ha scatenato l’ilarità generale.

GF 18, ventiduesima puntata: immuni e nomination

Come di consueto, la serata si è avviata alle battute finali con la scoperta degli immuni e le nomination. Al contrario della puntata precedente, in cui nessuno è stato graziato con questa possibilità, questa volta gli inquilini hanno potuto salvare i loro preferiti, ossia Javier e Pamela.

Beatrice Luzzi invece, ha deciso di regalare la sua immunità a Zeudi Di Palma, mentre Cesara Buonamici ha riservato la sua a Luca Calvani. I concorrenti dunque, sono giunti al momento delle nomination, divise tra palesi e segrete. Sono finiti al televoto Bernardo, Maxime, Lorenzo ed Amanda. L’uscita di Helena Prestes porterà chiaramente a nuove scosse nei rapporti all’interno della casa, ma sarà possibile conoscere tutti gli ultimi aggiornamenti nell’appuntamento di giovedì.

Il GF raddoppia a partire da questa settimana, ma nel frattempo non resta che rivivere tutte le emozioni della ventiduesima puntata con la replica in TV e streaming.