Giunto alla sua diciannovesima puntata, il Grande Fratello ha voluto regalare al pubblico di Canale 5 una puntata all’insegna della leggerezza e dei sorrisi. Nella serata a tema natalizio i concorrenti hanno dato prova ancora una volta della loro bravura nel ballo, allietando con due performance impeccabili dedicate proprio alla festività.

Non sono mancati tuttavia, i momenti più spinosi. Tra i vari blocchi è stato possibile conoscere i nomi dei nuovi preferiti e dei nominati, mentre un incontro a sorpresa tra la mamma di Shaila e Lorenzo Spolverato ha tenuto con il fiato sospeso. Scopriamo cosa è accaduto in questo riassunto.

GF 18, diciannovesima puntata: Lorenzo VS mamma di Shaila

Per quanto il clima della puntata fosse piuttosto gioioso, Alfonso Sigorini non ha potuto evitare di aprirla con un focus sulla crisi di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Con stupore di tutti, i due sembrano ormai arrivati ad un punto di non ritorno.

Entrambi hanno dichiarato di essere ancora innamorati l’uno dell’altra, ma mentre la ballerina continua a dimostrare in lacrime il suo rammarico, il milanese sembra convinto di non poter gestire questa relazione. Direttamente nel tugurio, la mamma di Shaila è tornata al GF. Mentre era intenta a preparare un dolce tipico di Natale, è stata “costretta” ad un faccia a faccia con Lorenzo di cui neanche lei era a conoscenza.

I due hanno riaperto così l’argomento della misteriosa frase pronunciata in precedenza. La donna ha ribadito di non avere problemi per la sua eventuale omosessualità, ma di non gradirlo per i suoi atteggiamenti aggressivi, confermando di essere contenta che al momento si siano separati. Il confronto si è svolto comunque nel massimo del rispetto. Dopodiché ha riabbracciato la sua figliola.

GF 18, diciannovesima puntata: Luca VS Jessica

Il forte disagio che regnava ormai da settimane tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani è stato preso ulteriormente in esame. La cantante continuava a sostenere che l’avvicinamento dell’attore sotto le coperte non era propriamente amichevole, a causa di abbracci “molto stretti” che ha riservato solo a lei.

Nessun bacio o scambio di effusioni, ha dichiarato lei, ma quanto accaduto ha messo in imbarazzo Calvani che si è sciolto in lacrime di fronte al messaggio del compagno Alessandro. L’uomo, nonostante un briciolo di delusione, ha confermato di amarlo ricevendo in cambio dal gieffino la promessa di non farlo dubitare mai più della sua fedeltà.

GF 18, diciannovesima puntata: le sorprese di Natale

Risolte le questioni più complesse, il GF si è trasformato in Babbo Natale riservando ai concorrenti diversi momenti di felicità. Per Ilaria Galassi e Amanda Lecciso è arrivata la possibilità di riabbracciare i loro piccoli figli. Giglio invece, dopo l’improvvisa uscita, ha potuto riabbracciare in casa la sua amata Yulia Bruschi, che è entrata per qualche minuto.

Infine anche gli altri non sono rimasti a bocca asciutta: tutti hanno potuto guardare un breve videomessaggio inviato da familiari e amici che auguravano “Buone Feste” e riceveranno sicuramente dei regali da loro inviati.

GF 18, diciannovesima puntata: i nuovi amori

L’amore continua ad essere nell’aria del Grande Fratello e i nuovi ingressi hanno contribuito a risvegliare i sentimenti. Helena Prestes ha scoperto un grande feeling con l’ex Miss Italia, Zeudi Di Palma. Le due ragazze nel corso della settimana sono state molto vicine, stabilendo un buon rapporto di amicizia che a molti fa sperare nella nascita di una nuova “ship”.

Sta vivendo con emozione la conoscenza della nuova inquilina Chiara invece Javier Martinez. Dopo la fine del rapporto iniziale con Shaila e il tentativo di avvicinamento ad Helena sfociato in amicizia, il pallavolista sembra finalmente aver riaperto il suo cuore a qualcuna.

GF 18, diciannovesima puntata: immunità e nomination

Nel corso della puntata Alfonso Signorini ha comunicato ai gieffini l’esito del televoto, che questa volta era mirato a scoprire i preferiti del pubblico. Hanno ottenuto dunque l’immunità Javier ed Helena. I due hanno poi dovuto scegliere tra i concorrenti che non sono stati salvati, una persona da spedire in nomination.

Tra Lorenzo, Tommaso, Zeudi, Bernardo ed Emanuele, hanno selezionato quest’ultimo. Si è scoperto poi che la casa ha dato l’immunità a Mariavittoria e le Non è la Rai. Cesara Buonamici ha scelto di regalarla a Jessica, mentre Beatrice Luzzi ha dato questa opportunità ad Amanda Lecciso. Infine è arrivato il momento delle nomination.

Sono finiti al prossimo televoto per l’eliminazione le Monsè, Emanuele, Bernardo e Zeudi. In attesa di sapere chi dovrà abbandonare definitivamente la casa, scopri come rivivere tutte le emozioni della puntata con la replica in TV e streaming.