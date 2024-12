L’amore è il tema portante della diciottesima edizione del Grande Fratello e tra le storie più travagliate continua ad esserci quella che ha come protagonisti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due concorrenti hanno vissuto settimane turbolente, che li hanno portati più volte ad allontanarsi per poi riavvicinarsi di nuovo.

Sembravano entrambi consapevoli di essere innamorati e di non poter vivere in casa distanti l’uno dall’altro. Eppure quanto accaduto nella diciassettesima puntata con la mamma dell’ex velina ha sicuramente influito. Si è aggiunto a questo anche un nuovo motivo di gelosia da parte del milanese nei confronti della ballerina, che ha sollevato ulteriori malumori. In queste ore però, i due sembrano essere giunti ad una decisione definitiva.

“Non siamo fatti per stare insieme”, Shaila chiude con Lorenzo

La storia di Lorenzo e Shaila è stata nelle ultime giornate un vero e proprio tira e molla. I gieffini non riescono a trovare pace e l’insofferenza crescente è stata manifestata proprio dalla concorrente, che avrebbe deciso di chiudere sul serio con lui. La crisi questa volta sembra più profonda del solito, come lei stessa ha spiegato durante un confronto con Mariavittoria.

“Non ce la faccio a combattere. Non siamo fatti per stare insieme“, ha affermato amareggiata la Gatta. Si è trovata in particolar modo a riflettere sul carattere del compagno, che ritiene fin troppo egocentrico. Shaila è arrivata perciò, a convincersi di non essere la persona giusta per Spolverato, giungendo alla conclusione di volersi “ritirare” perché troppo stanca di combattere.

La sofferenza di Lorenzo: “Sono arrabbiato con lei”

La ferita che si è creata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato appare ormai troppo profonda da potersi rimarginare. Dopo aver parlato animatamente, i due si sono ritrovati con i rispettivi amici a riflettere sulla critica situazione. Il più colpito dalla crisi sembra essere proprio il modello milanese, che ha deciso di sfogarsi con Stefano e non è riuscito a trattenere le lacrime.

Fortemente dispiaciuto per quanto accaduto, si mostra comunque convinto della sua posizione. Secondo il gieffino, la ballerina non è rispettosa nei suoi confronti. “Sono arrabbiato con lei”, dice a Tediosi, che gli consiglia di ragionare bene su quanto la sua frequentazione con Shaila stia influendo sul suo stato d’animo nell’esperienza del reality show.

“Magari è ora di mettere un punto a queste sofferenze”, suggerisce il tentatore di Temptation Island. Lasciandosi andare ad un pianto, Spolverato si dimostra molto provato e dichiara la sua necessità di prendersi tempo staccandosi, forse per sempre, dalla coinquilina. I due riusciranno davvero a stare lontani? Per il momento ad entrambi sembra l’unica soluzione plausibile, ma sicuramente l’argomento verrà trattato ampiamente domani nella puntata in prima serata.