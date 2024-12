Non sono bastati i numerosi tentativi di riappacificazione per una delle coppie più amate di questo Grande Fratello. Il travagliato percorso di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta all’interno della casa più spiata d’Italia continua ad appassionare i telespettatori, che assistono sorpresi ai loro repentini cambi d’umore.

Nonostante i messaggi sussurrati dalla mamma di Shaila e le tante incomprensioni, i due gieffini hanno fatto il possibile per riavvicinarsi, ma nelle ultime giornate si sono accesi nuovi scontri. L’ex velina è molto provata dalla situazione di crisi, tanto da non nascondere la sua disperazione. Il milanese invece, sembra avere già chiari i suoi piani per il futuro: è pronto ad un nuovo reality show.

Lorenzo e Shaila, il tormento dopo la crisi

Che la fine della love story nata nella casa stia pesando a Lorenzo e Shaila è evidente. Lui nella serata di ieri si è lasciato andare ad un crollo emotivo dovuto a riflessioni sul passato e sul rapporto con la ragazza. Lei, dal canto suo, non riesce a capacitarsi del cambiamento dell’ex compagno e si pente del suo percorso.

Supportata dalle amiche Mariavittoria, Ilaria e Pamela, anche lei non riesce a trattenere le lacrime. “Che darei per tornare indietro e scegliere di stare da sola“, ha commentato. Una delle ultime micce tra i due è esplosa durante la preparazione delle coreografie presentate dai ragazzi nella puntata in prima serata.

Uno scontro ormai irrisolvibile anche dal punto di vista del milanese, che afferma di volersi vivere la permanenza nel reality show senza intoppi, stabilendo le sue dinamiche. Una sua frase non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori, che hanno criticato aspramente la sua visione.

I piani di Lorenzo Spolverato in TV: cosa ha detto

Esattamente come Shaila Gatta, anche Lorenzo Spolverato si è lasciato travolgere da una passione che sembrava incontrollabile. I due hanno ceduto alla loro attrazione fatale, finendo però per scontrarsi duramente. I caratteri incompatibili li hanno portati a comprendere di dover prendere strade separate, anche perché il gieffino ha già in mente ciò che accadrà una volta che la sua esperienza nella casa sarà terminata.

In una chiacchierata con Mariavittoria, il modello si è mostrato convinto di ottenere un importante riscontro di visibilità dopo la partecipazione al GF, tanto da poter approdare dopo poco tempo ad un nuovo reality show. “Nulla accade per caso. Esco da qui e tra un mese vado a fare Pechino Express. Ma che me frega. Capisci?”, ha affermato Lorenzo scatenando diverse reazioni sul web.

Molti infatti, hanno interpretato queste parole come la conferma del suo interesse per le dinamiche del gioco piuttosto che per i veri sentimenti. Che per lui si possano aprire davvero le porte del mondo dello spettacolo? Al momento sembra esserne più che certo.