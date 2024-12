Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, tra gli episodi maggiormente degni di nota c’è stato l’incontro tra Shaila Gatta e sua madre Luisa. La donna ha fatto una sorpresa alla concorrente con lo scopo di aprirle gli occhi su alcune dinamiche della casa e, soprattutto, in merito a Lorenzo Spolverato. Al momento dei saluti, però, la signora ha bisbigliato una frase alquanto clamorosa all’orecchio di sua figlia. Ecco cosa è successo.

Le parole della mamma di Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato al GF

La mamma di Shaila Gatta ha manifestato in maniera piuttosto netta la sua posizione in merito a ciò che pensa di Lorenzo Spolverato. La donna ha invitato la figlia ad aprire gli occhi e a non fidarsi di nessuno. A suo avviso, infatti, nella casa stanno giocando tutti, tranne lei. In quel “tutti”, ovviamente, rientra anche Lorenzo.

La signora Luisa ha invitato la giovane a godersi questa esperienza da sola, senza affidarsi a nessuno. Nelle sue parole cariche di conforto e di amore, però, si sono lette chiaramente delle pesanti stoccate contro Spolverato e il rapporto che si è venuto a creare tra il ragazzo e sua figlia. Ad ogni modo, il vero momento clou è avvenuto in fase di saluti. La donna, infatti, mentre stava per uscire dalla porta, ha bisbigliato una frase all’orecchio della figlia. Secondo molti utenti del web l’ospite avrebbe detto a Shaila che Lorenzo sia gay.

Caos sul web per la frase sussurrata dalla mamma di Shaila

Stando a quanto emerso dai video in questione, che in queste ore stanno facendo rapidamente il giro del web, sembra proprio che la madre di Shaila abbia insinuato che Lorenzo fosse gay. Dinanzi queste parole, la Gatta ha reagito in modo alquanto sconcertato, sta di fatto che ha chiesto a sua madre chi avesse diffuso questa voce. Ebbene, la donna, senza troppi giri di parole, ha detto che fuori dalla casa del Grande Fratello lo sanno tutti. Successivamente, poi, la signora ha anche invitato sua figlia a fare finta di non aver ascoltato nulla delle sue parole.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

In ogni caso, dopo questo avvenimento accaduto durante la puntata di ieri del GF, sul web si è scatenato il caos. In tanti stanno commentando la vicenda e le opinioni sono alquanto contrastanti. Da un lato ci sono i sostenitori della coppia che hanno accusato la madre di Shaila di essere stata alquanto inappropriata. D’altro canto, poi, ci sono anche coloro i quali stanno appoggiando Luisa in quanto anche loro scettici in merito al rapporto che si è venuto a creare tra Lorenzo e Shaila. Ora non resta che attendere per vedere cosa succederà e se la Gatta chiederà spiegazioni a Spolverato o se farà finta di nulla come consigliatole da sua madre.