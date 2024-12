Il Grande Fratello nell’ultima settimana si è posto l’obiettivo di smuovere le dinamiche nella casa e sembra proprio esserci riuscito. I nuovi ingressi della scorsa puntata sono stati soltanto una parte delle novità che hanno interessato i coinquilini.

Nel corso del diciassettesimo appuntamento in onda su Canale 5, Alfonso Signorini si è trovato ad affrontare diverse questioni spinose. Tra scontri nelle coppie e sorprese che hanno fatto discutere, scopriamo cosa è accaduto nel riassunto dei momenti più importanti.

GF 18, diciassettesima puntata: bufera su Helena

Helena continua a confermarsi una protagonista indiscussa di questo GF. Negli ultimi giorni, insieme ad Amanda, è stata votata dai coinquilini finendo in tugurio. La sua decisione di portare con sé Lorenzo chiaramente è stata molto criticata benché, come ha ribadito, volesse ritagliarsi soltanto un momento per parlare con lui.

Contro di lei si sono schierate principalmente Shaila e Jessica, convinte che la modella sia ancora innamorata di Spolverato e sia intenzionata a riconquistarlo. Neppure lo stesso milanese, a quanto pare, è convinto della buona fede della gieffina. I due non riescono a ristabilire un rapporto nonostante i vari tentativi.

GF 18, diciassettesima puntata: caos Mariavittoria

Un altro argomento scottante della serata è stato quello che è ruotato attorno a Mariavittoria. La dottoressa è apparsa molto turbata dal punto di vista sentimentale negli ultimi giorni ed i motivi sono finalmente venuti a galla. Le crisi di Tommaso, che si è mostrato spesso in lacrime, erano giunte in seguito ad un importante episodio. Nonostante i tentativi di nascondere l’accaduto, i due sono stati registrati in confessionale mentre parlavano del fatto di aver avuto un rapporto fisico.

Nel video, mostrato in diretta, Franchi spiegava di essere deluso dal cambiamento della ragazza dopo quella notte. In forte imbarazzo, la Minghetti ha poi assistito ad un’ulteriore clip, in cui si parlava del suo interesse nato per Alfonso D’Apice. Secondo un gossip circolato in casa, lei avrebbe voluto baciarlo in tugurio. Tommaso Franchi, a questo punto fortemente amareggiato, ha dichiarato di non sapere come si evolverà la vicenda tra loro.

GF 18, diciassettesima puntata: la mamma di Shaila

Anche l’arrivo della mamma di Shaila nel reality show, ha aperto un vero e proprio caso. La donna è giunta per parlare con la figlia del suo giudizio negativo su Lorenzo Spolverato, al quale l’ex velina si è recentemente riavvicinata dopo varie crisi. Luisa ha detto di non trovarla più la stessa persona, ma anche di considerare lui un giocatore. In più, si è lasciata sfuggire di sapere altro.

Dopo varie insistenze, ha raccontato che secondo lei ci sarebbe stato qualcosa tra Lorenzo ed Helena prima del GF. Ai telespettatori inoltre, non è sfuggito che prima di uscire la madre ha detto a Shaila qualcosa nell’orecchio. Pare, a quanto rivelato da alcuni fan, che potrebbe averle spifferato l’esistenza di una persona che sta con Spolverato fuori dal GF.

GF 18, diciassettesima puntata: Yulia abbandona il GF

Tra le tante sorprese inaspettate della puntata, c’è stato anche l’abbandono di Yulia Bruschi. Come spiegato in un lungo approfondimento su di lei, la gieffina si è stata denunciata dall’ex fidanzato Simone, che ha raccontato di aver subito un’aggressione con un bicchiere lanciato sul viso, del quale porterebbe ancora i segni.

Alfonso Signorini ha dichiarato dunque, che in questo caso ogni sua affermazione avrebbe avuto un valore legale e che la questione dovrà essere affrontata nelle giuste sedi. Yulia è uscita dalla casa, ma non prima di salutare il suo Giglio e di dire che quella sentita era “la versione di Simone”.

GF 18, diciassettesima puntata: eliminato, immunità e nomination

Oltre all’improvvisa uscita di Yulia dal gioco, anche un altro dei concorrenti nominati ha dovuto abbandonare definitivamente la casa. Le previsioni sono state rispettate: con la percentuale più bassa di voti per la salvezza, Federica Petagna è stata eliminata. La sua uscita ha scatenato una polemica da parte di Alfonso D’Apice, secondo il quale la ragazza meritava una chance di rimanere a confronto di Stefano Tediosi. In molti si chiedono cosa farà ora il tentatore in assenza della ragazza.

La serata si è conclusa come sempre con un blocco dedicato a immunità e nomination. Questa volta Cesara Buonamici ha deciso di salvare Jessica Morlacchi, mentre Beatrice Luzzi ha dato questa opportunità a Lorenzo Spolverato. Infine, tra tugurio e palesi i concorrenti hanno espresso le loro preferenze su chi nominare. Finiscono al televoto per la prossima puntata: Shaila, Tommaso, Stefano, le Non è la Rai ed Helena. In attesa di conoscere l’esito di questa votazione, non resta che scoprire come rivivere tutte le emozioni della puntata con la replica in TV e streaming.