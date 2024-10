Il clima nella casa del Grande Fratello è sempre più bollente, a seguito dell’uscita inaspettata di Lorenzo e Shaila attualmente nel reality show spagnolo. Le congetture sul loro destino sono all’ordine del giorno e vedono come protagonista Javier, ma non è passata in secondo piano un’altra delle tematiche calde della settimana.

Nella puntata di lunedì scorso, Yulia è stata protagonista di un duro faccia a faccia con il fidanzato Simone. L’uomo è intervenuto per chiederle di togliersi il suo anello, deluso dal forte avvicinamento della ragazza con Giglio. Inevitabile che il rapporto tra i due subisse uno scossone, ma nelle ultime ore i gieffini hanno finalmente rotto il silenzio sulla questione.

Yulia delusa da Giglio: è solo un’incomprensione?

Dopo aver assistito impassibile al confronto tra Yulia e Simone, Giglio ha vissuto un momento di forte distacco dalla ragazza, con la quale si è creata una forte incomprensione. Il grande feeling che era nato tra i concorrenti ha subìto una fase d’arresto che è stata il risultato naturale di quanto accaduto. Il parrucchiere ha giustificato questo allontanamento affermando di non giocare più con lei perché si annoia.

Evidentemente una frase mal interpretata, che ha portato perfino Ilaria Galassi ad intervenire facendo riflettere il ragazzo ed esortandolo a parlare con Yulia. La ex Non è la Rai ha sottolineato che la gieffina sarebbe ancora molto presa da lui e che sta facendo del suo meglio per riflettere sulla sua situazione sentimentale. Per Giglio e Yulia dunque, è giunta l’ora di affrontare occhi negli occhi questa spinosa vicenda.

Giglio spiega tutto: i gieffini giungono a una conclusione

Dopo giorni di malumore, Yulia e Giglio hanno deciso di discutere del gelo che è caduto tra i due. Si sono ritrovati in giardino e si sono guardati in faccia scoprendo che non tutto era stato ancora chiarito. Il parrucchiere, in particolar modo, ci ha tenuto a spiegarle che gradisce trascorrere il tempo insieme a lei e che la sua distanza degli ultimi giorni è dovuta soltanto al suo desiderio di darle il suo spazio.

Lei, dal canto suo, ha confermato di essere rimasta molto male e di aver notato il cambiamento seguito all’ingresso nella casa di Simone. Effettivamente il confronto di lunedì ha portato Giglio a pensare di essere un ostacolo e a preferire così, mettersi da parte. Non era questa però evidentemente la volontà della gieffina, che afferma di soffrire il suo allontanamento.

“Non mi piace che il nostro rapporto sia frenato”, ha affermato, ricevendo in risposta ancora una volta una rassicurazione da parte di Giglio. I ragazzi hanno concordato dunque, sul fatto di volersi vivere appieno all’interno della casa, senza lasciarsi andare a timori ed insicurezze. Che piega prenderà il loro rapporto?

Fonte: Grande Fratello Mediaset Infinity