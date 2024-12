Dicembre si è aperto per il Grande Fratello con la sedicesima puntata, un nuovo appuntamento condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 che si è rivelato ricco di grandi novità. Dopo i tentativi di spostamento nei palinsesti del sabato, i dati di share hanno convinto la produzione a risollevare gli animi.

Nuovi ingressi tra le mura più spiate d’Italia hanno portato già grande fermento, ma anche per gli altri gieffini non sono mancate emozioni al cardiopalma. Tra i durissimi faccia a faccia e le reunion nella casa, scopriamo il riassunto dei momenti più importanti della serata.

GF 18, sedicesima puntata: Shaila VS Helena, Helena VS Lorenzo

Tra i temi portanti di questa edizione continua ad esserci il rapporto intricato tra Helena, Shaila e Lorenzo. Le due donne non riescono a trovare un punto d’incontro e litigano costantemente, tanto da spingere conduttore e coinquilini a sbottare. Il motivo principale resta l’interesse per Lorenzo, con il quale la modella brasiliana ha avuto un confronto in tugurio.

Nel corso della puntata i due sono stati sottoposti ad una serie di domande, che li hanno obbligati a tirar fuori un tanto discusso segreto. Da tempo alcuni inquilini sapevano che i due si erano sentiti su Instagram prima dell’ingresso, a seguito di un messaggio di Helena a Lorenzo. Dopo essersi abbracciati dunque, sono tornati a discutere perché Spolverato avrebbe preferito che lei non spifferasse quanto accaduto. Tutti i concorrenti, compreso lui, nel frattempo sono rientrati in casa.

GF 18, sedicesima puntata: Federica e Alfonso

La puntata ha dato modo anche a Federica ed Alfonso di affrontare i progressi nel loro rapporto. La Petagna ha avuto la possibilità di trascorrere alcuni giorni da sola, durante i quale ha ammesso di non aver sentito la mancanza dell’ex fidanzato.

Per lei dunque, il capitolo con D’Apice sembra essere definitivamente chiuso, mentre non rifiuta la compagnia del tentatore di Temptation Island, Stefano Tediosi. Qualcosa però, sta per cambiare nuovamente nelle dinamiche di questa coppia.

GF 18, sedicesima puntata: i nuovi concorrenti

Un momento sicuramente molto atteso è stato quello dell’ingresso dei nuovi concorrenti. Le loro identità erano state già svelate, eppure nel corso della serata sono emersi interessanti dettagli. L’ex showgirl Maria Monsè ha varcato la porta rossa al fianco della figlia Perla Maria, una neo-diciottenne tutta pepe che ha preso immediatamente confidenza con i gieffini.

A sorprendere particolarmente è stato l’ingresso dell’ex Miss Italia, Zeudi di Palma, che ha rivelato di aver avuto un breve flirt con Alfonso D’Apice prima del reality show. La concorrente è stata protagonista anche di un’involontaria gaffe. A microfono aperto si è lasciata sfuggire di aver fatto i provini lo scorso maggio e di sapere già vagamente del suo arrivo al GF.

Si è passati poi all’accoglienza dei due uomini, riservata anche questa volta a Jessica Morlacchi. Sottoposta alla scelta tra Bernardo Cherubini ed Emanuele Fiori ha optato per il primo, ma entrambi saranno nuovi coinquilini. Infine, anche Chiara Cainelli si è aggiunta al cast di questa stagione.

GF 18, sedicesima puntata: l’emozione di Javier

Si guadagna sicuramente un posto tra i blocchi più emozionanti della diciottesima edizione del GF, la sorpresa riservata in questa puntata a Javier. Il pallavolista di origini argentine ha avuto modo di riabbracciare il padre Mariano, che ha letteralmente lasciato tutti in lacrime grazie ai suoi splendidi insegnamenti.

Il gieffino ha rivissuto con dolore il giorno della perdita della madre a seguito di una malattia, mentre l’uomo ha raccontato con grande commozione il grande amore che lo legava a lei, così forte che resiste anche alla sua lontananza. Il papà di Javier infatti, non è andato avanti con altre persone, ma piuttosto continua a custodire con il cuore colmo di gioia i momenti più belli della sua vita al fianco di Beatrice.

GF 18, sedicesima puntata: immunità e nomination

Tra i tanti capitoli affrontati nella serata, è arrivato anche il momento di scoprire il preferito della settimana. Tra Giglio, Stefano, Federica e Javier, il pubblico ha deciso di regalare l’immunità proprio a quest’ultimo. Insieme a Javier dunque, sono diventati immuni anche Helena e Lorenzo, salvati dalle sfide del televoto.

A loro si sono aggiunti anche Shaila, salvata da Cesara Buonamici e Alfonso, salvato da Beatrice Luzzi. Confrontandosi sui nomi rimasti a disposizione, i gieffini hanno scelto di mandare in nomination con maggioranza di voti: Federica, Stefano, Luca e Amanda. In attesa di sapere chi verrà eliminato dalla casa del Grande Fratello, scopri come rivivere le emozioni della sedicesima puntata con la replica in TV e streaming.