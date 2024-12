Nelle ultime settimane il Grande Fratello ha deciso di regalare nuovi colpi di scena ai telespettatori. La sedicesima puntata è stata particolarmente ricca di nuove dinamiche, che continuano ad innescarsi anche in attesa del prossimo appuntamento su Canale 5. Gli umori dei protagonisti tuttavia, risentono ancora dei contrasti che regnano tra le mura più spiate d’Italia.

Si parla in questo caso delle antipatie che Helena scatena tra i concorrenti. I gieffini sono stati chiamati sabato sera a scegliere dei coinquilini da mandare in tugurio. Le più nominate sono state Amanda ed Helena, che hanno a loro volta scelto chi trascinare con loro. Se la Lecciso ha scelto di portare con sé Mariavittoria, che avrebbe preferito restare con Tommaso per chiarire i suoi dubbi, la modella ha optato invece per Lorenzo.

Prime ore nel tugurio: Helena attacca Lorenzo

Nella puntata di lunedì scorso, una scottante tematica che vedeva protagonisti Lorenzo ed Helena è emersa. I due hanno dovuto ammettere di aver avuto uno scambio di messaggi su Instagram prima dell’inizio del reality show. Spolverato è rimasto amareggiato, considerando che avrebbe preferito che la Prestes mantenesse il segreto. Il rapporto tra i due dunque, nonostante una lettera di compleanno che lei gli aveva scritto, sembrava essere definitivamente rotto.

Helena però, ha deciso di portarlo in tugurio con lei per tornare ad avere un faccia a faccia, che puntualmente è arrivato. “Tu devi essere umile e intelligente a volte”, ha esordito la modella affrontando il coinquilino. “Quando dici ‘fly down’, sei tu che devi fly down”, ha continuato tentando di spiegare a Lorenzo che preferirebbe una convivenza pacifica. La Prestes quindi, come aveva confidato a Mariavittoria, sta effettivamente sfruttando l’occasione per cercare di ritrovare un dialogo con il milanese. Qualcuno nella casa però, è di tutt’altro avviso. Pamela rivela il suo piano.

Pamela furiosa con Helena: il suo piano con Lorenzo

Lorenzo Spolverato, durante la sua nuova momentanea permanenza in tugurio, ha già aperto diversi argomenti, tra cui anche il suo duro pensiero su Javier. Helena, dal canto suo, è contenta di aver fatto questa scelta per potersi ritagliare il tempo necessario a chiarire molti punti con Lorenzo Spolverato. Era inevitabile però, che la sua decisione generasse un nuovo trambusto nella casa, dove i gieffini stanno commentando le possibili svolte nelle dinamiche.

Ad intervenire con grande rabbia è stata principalmente Pamela, che in un momento di sfogo in giardino si è rivolta agli altri parlando della Prestes. “Adesso lì dentro lo sai che fa? Prova a conquistarlo! Non prova a chiudere il cerchio, ragazzi per me è così”, ha sbottato la Non è la Rai. Di parere differente è invece Luca Calvani, che afferma di sperare che questa situazione giunga a un termine e che Lorenzo possa chiarire i suoi sentimenti con Helena. In così poco tempo dunque, l’assenza dei quattro concorrenti sta già facendo molto discutere, ma a cosa porterà? Nella puntata di domani ci sarà sicuramente spazio per gli ultimi aggiornamenti.