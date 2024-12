All’interno della casa del Grande Fratello si stanno venendo gradualmente a creare delle nuove amicizie e non solo. Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti, ad esempio, pare abbiano scoperto di essere molto affini, cosa che sta facendo nascere delle complicazioni in quanto entrambi sono sentimentalmente o emotivamente legati ad altre persone. Proprio in virtù di questo, in queste ore i due hanno avuto un confronto ed hanno preso una decisione.

La decisione di Alfonso e Mariavittoria al GF in merito al loro rapporto

Cosa c’è davvero tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti? Tra di loro c’è solamente un’amicizia, oppure qualcosa di più? A fare un po’ di chiarezza sulla faccenda sono stati i diretti interessati. In occasione di un momento di privacy, i due hanno parlato del loro rapporto. Entrambi si sono detti dispiaciuti per il raffreddamento che si è venuto a creare negli ultimi giorni. I due sono consapevoli del fatto che tra di loro ci siano delle affinità, tuttavia, sono anche molto restii nell’avvicinarsi in quanto tutti e due hanno delle situazioni complicate da gestire, lui con Federica Petagna, mentre lei con Tommaso Franchi.

Ad ogni modo, Alfonso e Mariavittoria non vorrebbero rinunciare alla loro amicizia, pertanto, hanno preso la decisione di mettere da parte tutto quello che è accaduto di recente, in modo da viversi questa esperienza in totale libertà e serenità, lasciandosi trasportare dagli eventi.

D’Apice e la Minghetti rispetteranno la parola data?

Nel corso del loro confronto, poi, Alfonso ha anche chiarito di aver sempre visto Mariavittoria come un’amica, in quanto la reputa impegnata e non farebbe mai questo sgarro a Tommaso. Dello stesso avviso è stata anche la ragazza, la quale è convinta che tra il coinquilino e la sua ex Federica ci sia ancora qualcosa di importante.

Mariavittoria ha rassicurato Alfonso sdicendogli che, d’ora in avanti, non ci sarà più nessuna ambiguità nel loro rapporto in quanto lei non vuole che lui si senta a disagio nello starle accanto. Al termine della conversazione, poi, i due sono apparsi piuttosto sicuri nel dire di non volere andare oltre e di soffermarsi solamente all’amicizia, ma le parole troveranno riscontro nei fatti? Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime puntate del GF.