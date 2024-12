La registrazione del 4 dicembre di Uomini e Donne è cominciata, come sempre, da Gemma Galgani. La donna ha continuato a parlare di quanto accaduto con Fabio ed ha anche avuto un crollo emotivo. Oltre che parlare di questo, però, ci sono state altre concitate dinamiche inerenti il Trono Over. In merito a quello classico, invece, c’è stata una grande assenza e non sono mancate accese discussioni e decisioni.

Crollo per Gemma, confessioni bollenti al Trono Over di UeD

Nelle prossime puntate di UeD assisteremo a nuovi colpi di scena. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni inerenti la scorsa registrazione del programma, è emerso che Gemma ha avuto un crollo emotivo a causa di quanto accaduto con Fabio. Tina Cipollari l’ha duramente attaccata ed ha ballato nuovamente con il cavaliere. Mario Cusitore è uscito con Prasanna, ma la loro uscita è apparsa alquanto priva di contenuti.

Momento molto concitato, poi, tra Maurizio e Gloria. I due sono usciti insieme più volte, ma lei lo ha criticato dicendo di averlo trovato un po’ spento. Il cavaliere, dal canto suo, ha replicato portando alla luce delle confessioni alquanto bollenti. Nello specifico, ha fatto palesemente capire che, durante una loro uscita, la donna gli avrebbe messo le mani nei pantaloni. Lei, ovviamente, si è profondamente adirata ed ha smentito tutto. L’uscita di Maurizio, ovviamente, è stata fortemente criticata da tutti, specie da Gianni Sperti, che l’ha reputata una grande caduta di stile.

Assenti, liti e abbandoni al Trono Classico di Uomini e Donne

Passando alle dinamiche del Trono Classico, invece, Francesca Sorrentino era assente. In merito a Martina De Ioannon, invece, la giovane è andata in camerino sia da Ciro sia da Gianmarco per chiarire alcune cose accadute durante la scorsa registrazione. I due, però, hanno detto di trovarla un po’ fredda, cosa che ha infastidito parecchio la tronista, la quale ha ammesso di essere rimasta molto male.

Michele Longobardi è uscito con Amal. Le altre due corteggiatrici, Veronica e Mary, si sono parecchio infuriate in quanto hanno dichiarato di credere che il tronista sia troppo preso dalla ragazza. Mary ha deciso di andare via. Veronica, invece, è scoppiata in lacrime e Michele ha deciso di andare dietro le quinte con lei per avere un confronto in disparte. Quello che si sono detti si scoprirà alla prossima registrazione.