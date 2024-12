Ieri, martedì 3 dicembre, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, e i colpi di scena non sono mancati di certo. Nel corso delle riprese, infatti, c’è stato un epilogo inatteso per Gemma Galgani e Fabio. Al Trono Over, poi, sono scoppiate varie discussioni tra alcuni protagonisti e poi c’è stato anche un ritorno inaspettato. Al Trono Classico, invece, Martina De Ioannon ha baciato un corteggiatore, generando il malcontento degli altri pretendenti.

Triste epilogo tra Gemma e Fabio a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla scorsa registrazione riportate da Lorenzo Pugnaloni. rivelano che Gemma Galgani ha avuto una nuova discussione con Fabio. Il cavaliere ha scritto una lettera per Maria De Filippi in cui ha sbugiardato la dama torinese accusandola di essere falsa e di essere nel programma solamente per fare spettacolo. Ovviamente, tra i due c’è stata una lite molto accesa, seguita dalla decisione definitiva di non uscire più insieme. Fabio, dal canto suo, ha deciso di ballare con Tina Cipollari, momento iconico che ha generato molto sgomento.

Restando sempre in tema di Trono Over, poi, c’è stato il ritorno in studio di Mario Cusitore. Il cavaliere nelle scorse puntate di UeD aveva deciso di andare via, ma poi ha cambiato idea ed ha scelto di ritornare per corteggiare Prasanna. Sabrina è uscita di nuovo con Diego, ma tra i due ci sono state delle discussioni. Diego e Claudia hanno dormito insieme, ma lei ha avuto delle cose da ridire sul comportamento del cavaliere, che reputa un po’ troppo opprimente.

Martina bacia un corteggiatore e nuove discussioni

Passando alle dinamiche del Trono Classico, invece, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Martina De Ioannon e Gianmarco si sono baciati in esterna. Ciro è rimasto molto male. La tronista, poi, ha deciso di eliminare Francesco. Al momento del ballo, però, Martina ha scelto prima Gianmarco, ma successivamente ha ballato anche con Ciro e i due sono apparsi molto vicini.

Francesca Sorrentino è andata in camerino da Gianmarco per avere un chiarimento a seguito di alcune discussioni che ci sono state tra di loro, ma le cose non si sono concluse nel migliore dei modi, sta di fatto che i due hanno discusso nuovamente. In merito a Paolo, invece, nella scorsa registrazione il ragazzo non si è presentato. Di Michele Longobardi non si è parlato. Molto probabilmente questo trono, insieme a tante altre dinamiche, verrà affrontato nella nuova registrazione che ci sarà questo pomeriggio.