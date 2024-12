I nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello avvenuti nel corso della sedicesima puntata hanno spostato per alcuni giorni l’attenzione dalle dinamiche già esistenti in precedenza. L’interesse dei telespettatori tuttavia, è tornato ben presto a focalizzarsi sul triangolo amoroso proveniente da Temptation Island, attualmente trasformatosi in un quadrilatero.

Ad Alfonso D’Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi si è aggiunta anche l’ex Miss Italia, Zeudi Di Palma. Nonostante una recente scoperta su di abbia fatto molto discutere, la ragazza si sta avvicinando all’ex di Federica, con il quale avrebbe avuto un flirt dopo la loro separazione. La Petagna, d’altra parte, aveva chiuso definitivamente il capitolo con lui, spostando la sua attenzione sul tentatore Stefano. Un nuovo flirt però, sarebbe pronto ad intralciare la strada alla ragazza: la rivelazione di una gieffina accende il gossip.

Stefano vicino ad una gieffina: Mariavittoria spiffera tutto

Tra le mura della casa del Grande Fratello le notizie viaggiano alla velocità della luce, soprattutto se si tratta di pettegolezzi amorosi. Mariavittoria, che negli ultimi giorni si era particolarmente avvicinata ad Alfonso facendo ipotizzare un suo interesse per lui, si è lasciata sfuggire una frase che ha scatenato di nuovo la curiosità del web.

Il protagonista però, sarebbe Stefano, che a suo dire si sarebbe inaspettatamente avvicinato ad una delle gieffine. In un momento di confidenze sul divano con Jessica Morlacchi, nelle ultime ore la Minghetti ha affermato sottovoce: “No amo…c’è qualcosa, Amanda con Stefano”. Un’affermazione che ha lasciato esterrefatta la cantante.

Mariavittoria VS Amanda: il confronto

Dopo aver ascoltato il rumor di Mariavittoria, Jessica le ha chiesto immediatamente se avesse già affrontato il discorso con Amanda. La dottoressa ha spiegato di essersi confrontata con la diretta interessata ed in effetti, il faccia a faccia tra le due era già avvenuto. Prendendo in disparte la Lecciso, la gieffina ha spiegato di non riconoscerla più da quando è rientrata in casa dopo la permanenza in tugurio e di nutrire seri dubbi su di lei.

Amanda, dal canto suo, ha risposto di non apprezzare le recenti indecisioni di vittoria tra due ragazzi, Tommaso ed Alfonso, non ritenendo maturo il suo comportamento. La donna inoltre, tende ad entrare troppo in empatia con gli altri, finendo per caricarsi il peso dei conflitti interni alla casa. Le due hanno cercato dunque un punto d’incontro, tornando a dei toni abbastanza amichevoli.

Nessun riferimento in realtà, era stato fatto al possibile interesse di Amanda nei confronti di Stefano. Se questo fosse vero, l’avvicinamento porterebbe inevitabilmente a delle nuove conseguenze anche nel rapporto del tentatore di Temptation Island con Federica, che finalmente era intenzionata ad approfondire la sua frequentazione con lui. Sta per nascere una nuova fiamma? Intanto la fantasia dei fan sta già ipotizzando la nuova “ship”.