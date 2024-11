Nella casa del Grande Fratello le dinamiche sono ulteriormente cambiate a causa degli avvenimenti della quattordicesima puntata. La produzione questa volta ha deciso di dare un forte scossone alla vita dei concorrenti, in particolar modo di quelli che tra le mura più spiate d’Italia hanno trovato l’amore o stanno facendo i conti con i propri sentimenti.

Separati dal tugurio, Federica Petagna ed Alfonso D’Apice hanno dovuto nuovamente affrontare momenti di crisi e ripensamenti. La convivenza della protagonista di Temptation Island con Stefano Tediosi sta mettendo a dura prova la tranquillità dell’ex compagno, che è giunto a porle un vero e proprio ultimatum. Lei però, nelle ultime ore ha espresso la sua sofferta decisione.

Alfonso infastidito da Federica: “Scegli lui”

Nel corso della puntata andata in onda sabato 23 novembre, Federica era stata posta di fronte alla necessità di fare chiarezza con i due uomini interessati a lei. Dopo un avvicinamento e dei baci scambiati con l’ex fidanzato Alfonso, la gieffina aveva scelto di dare a lui questa seconda possibilità, dichiarando conclusa la frequentazione con Stefano.

La separazione della coppia tra casa e tugurio però, ha portato la Petagna a trascorrere nuove intense giornate al fianco del tentatore, con il quale ha ritrovato un evidente feeling. Il tutto ha scosso fortemente Alfonso, che in una discussione tramite la porta che li separa l’ha invitata a decidere una volta per tutte. “Quando parli con me sembri una persona, e quando non ci sono ti comporti in un altro modo” ha detto senza nascondere la delusione.

D’Apice ha chiarito di aver fatto dei passi avanti con lei soltanto a seguito della sua ammissione di aver chiuso con Stefano, ma ritiene a questo punto che lei non sia sincera. “Se finisce tra noi non potrà mai esserci più nulla”, ha sbottato, concludendo con: “Scegli lui”. La discussione ha condotto Federica ad una nuova scelta.

Federica affronta Stefano: la scelta tra i due

I due uomini che ruotano attorno a Federica Petagna sembrano ormai essere giunti al limite della loro pazienza. Se da una parte Alfonso afferma di essere ormai con la porta “quasi chiusa”, dall’altra Stefano si dice sofferente a causa delle sue indecisioni. Dopo il duro confronto con l’ex compagno dunque, oggi la gieffina ha raggiunto Tediosi sul letto per rivelargli il suo pensiero.

La protagonista di Temptation gli ha confessato di essere stata bene con lui in questi giorni, ma di non avere ancora fatto chiarezza coi suoi sentimenti e dunque di volersi allontanare da entrambi. Il tentatore non può fare altro che mostrarsi infastidito da ciò, principalmente perché crede che lei non sia in grado di seguire con coraggio quello che davvero desidera. “Quanto tempo stai sprecando!”, le ha detto Stefano guardandola negli occhi. Per lei però, non si tratta di tempo sprecato ma di un’opportunità in più per scavare a fondo sui suoi sentimenti. Giungerà ad una reale chiusura?