Zeudi Di Palma è divenuta da poco una concorrente di questa edizione del Grande Fratello. La ragazza è entrata nella casa in quanto persona che avrebbe potuto creare delle dinamiche nel triangolo amoroso che c’è tra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. La protagonista, infatti, ha avuto un flirt con Alfonso dopo la rottura con la sua ex fidanzata. In queste ore, però, si è parlato di un segreto custodito dalla ragazza di cui si sarebbe dovuto parlare durante una delle prossime puntate del GF per cercare di sollevare un po’ gli ascolti. Alcune segnalazioni, però, hanno fatto sì che la notizia trapelasse prima del previsto, rovinando di conseguenza i piani degli autori.

Svelato il segreto di Zeudi Di Palma al GF

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto alcune segnalazioni che riguardano Zeudi Di Palma. La concorrente ha avuto un flirt con Alfonso che, tuttavia, non ha avuto alcun prosieguo. Durante la loro convivenza nel reality show, infatti, i due hanno avuto dei confronti e non sono mancati degli scontri e dell’acredine anche nei riguardi di Federica. Ma per quale motivo la frequentazione tra Alfonso e Zeudi non è andata a buon fine? Secondo alcune indiscrezioni, la ragione risiederebbe principalmente nell’orientamento sessuale della donna.

Stando a quanto emerso di recente, pare che a Zeudi piacciano le donne ed abbia avuto diverse relazioni omosessuali. Capendo la situazione, dunque, Alfonso avrebbe capito di dover interrompere la conoscenza con la giovane. La notizia, ovviamente, non può che generare sgomento, non per il fatto in sé quanto, piuttosto, perché se Zeudi è davvero omosessuale si fa sempre più largo l’ipotesi di un accordo tra la ragazza e Alfonso di cui si è già parlato di recente.

Piani rovinati per gli autori del Grande Fratello?

A rendere il tutto ancora più intrigante è il fatto che pare che il GF volesse mantenere il mistero sulla faccenda. Così come accaduto per il segreto di Lorenzo Spolverato, svelato durante la scorsa puntata del GF, anche su Zeudi pare che gli autori volessero adoperare la stessa strategia per creare un po’ di suspence e incrementare la curiosità del pubblico da casa. In questa circostanza, però, le cose non sarebbero andate nel modo sperato in quanto la notizia è trapelata prima del previsto. Adesso non resta che attendere la prossima puntata del GF per vedere se l’argomento verrà trattato e cosa sarà detto.