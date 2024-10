Questa sera, lunedì 14 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, si tratta della numero 8. Dopo la decisione di sopprimere l’appuntamento del giovedì da parte di Mediaset, che ha preferito sfidare Don Matteo su Rai1 con una fiction, ovvero, Endless Love, e non con il reality show, il GF torna ad andare in onda solo al lunedì sera. Di argomenti di cui parlare, dunque, ce ne saranno parecchi, anche perché è passata una settimana dallo scorso appuntamento. Ecco tutto quello che succederà.

Cosa succederà nell’ottava puntata del Grande Fratello: decisione per Enzo Paolo e Carmen

Le anticipazioni del Grande Fratello, relative alla puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5, rivelano che ci sarà un momento molto importante per Enzo Paolo Turchi. L’insegnante di danza ha vissuto dei giorni molto concitati, non solo per il fatto che è desideroso di tornare a casa, ma anche per alcuni attacchi di gelosia inerenti Carmen Russo. Il concorrente non ha apprezzato affatto alcune gentilezze che Clayton Norcross ha riservato a sua moglie, ragion per cui tra i due c’è stata qualche discussione.

Nel corso della puntata di questa sera, infatti, assisteremo al confronto definitivo tra i due, i quali dovranno prendere delle importanti decisioni in merito al loro rapporto, alla luce anche della presunta crisi trapelata durante la scorsa puntata del GF. Cosa accadrò, dunque, Carmen Russo lascerà la casa del GF da sola, oppure Enzo Paolo la seguirà? Staremo a vedere.

Sorprese, eliminazioni e nuove emozioni nella puntata del 14 ottobre del GF

Intanto, nella puntata del Grande Fratello di questa sera assisteremo anche ad una splendida sorpresa per le Non è la Rai. In particolare, vedremo che Eleonora Cecere riceverà una splendida sorpresa da parte delle sue figlie che, ovviamente, le mancano moltissimo. Per quanto riguarda Ilaria Galassi, invece, riceverà una sorpresa dalla signora Ausilia, donna ultranovantenne di cui si è sempre presa cura con tanto amore.

Naturalmente, poi, non si potrà fare a meno di parlare degli sviluppi inerenti il quadrilatero amoroso tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez ed Helena Prestes. Nel corso di questa settimana ne sono accadute di cose tra di loro e ci sono stati ripensamenti, pertanto, sarà interessante capire come sta procedendo la situazione e se siano state prese delle decisioni a riguardo. Infine, poi, ci sarà l’esito del televoto, che è eliminatorio. Chi tra Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi dovrà lasciare per sempre la casa più spiata d’Italia? Non resta che sintonizzarsi questa sera su Canale 5 a partire dalle 21:45 circa.