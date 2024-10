Come tutti i telespettatori del Grande Fratello sapranno, Carmen Russo è entrata all’interno della casa per qualche giorno nella speranza di convincere suo marito Enzo Paolo Turchi a rimanere nel programma il più a lungo possibile. Nel corso di questi giorni, così, i due stanno dando modo ai coinquilini di comprendere ancor meglio il loro rapporto e il loro legame, che dopo tanti anni di è caratterizzato ancora da tanta gelosia. Proprio in queste ore, infatti, il concorrente ha dato luogo ad una sfuriata contro sua moglie, ma non solo. Il protagonista ha fatto anche delle confessioni sul loro rapporto.

La scenata di gelosia di Enzo Paolo Turchi verso Carmen Russo al GF

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono stati paragonati un po’ a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Questo perché tra di loro vige un rapporto caratterizzato da tanti alti e bassi, da scontri, a volte anche piuttosto accesi, ma sicuramente da tantissimo amore. In queste ore, infatti, i due hanno dato dimostrazione di tutto ciò, in quanto Enzo ha fatto una scenata di gelosia alla donna.

Il concorrente del GF è rimasto infastidito da alcune carinerie che Clayton Norcross ha riservato alla nuova arrivata. Secondo il punto di vista di Enzo Paolo, Carmen non gli avrebbe dovuto dare corda. Lui si conosce, e sa perfettamente di essere troppo sanguigno, ragion per cui perde le staffe con estrema semplicità dinanzi situazioni che non gradisce. Carmen ha provato a rassicurarlo, ma lui ha continuato a mostrarsi infastidito.

Enzo svela un retroscena sul rapporto con la moglie

Nel corso delle ore, poi, tra i due c’è stato un riavvicinamento, anche perché fondamentalmente non era successo nulla di così grave. Ad ogni modo, in tale occasione, i due hanno iniziato a parlare con i loro coinquilini spiegando come sia il loro rapporto. I due hanno ammesso che, inizialmente, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla durata della loro relazione, ma l’amore alla fine ha vinto su tutto.

La coppia, poi, ha raccontato di come si è conosciuta e, a tal riguardo, Enzo Paolo ha svelato un retroscena che Carmen aveva preferito tenere nascosto. Nello specifico, il concorrente ha detto che, quando si conobbero, lei era impegnata in un’altra relazione, un dettaglio che non è assolutamente trascurabile. In ogni caso, il loro amore è riuscito ad abbattere ogni barriera e con il tempo si è rafforzato sempre di più.