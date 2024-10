La diciottesima edizione del Grande Fratello non si può definire piatta dal punto di vista delle dinamiche. Giunto alla sua settima puntata andata in onda lunedì 7 ottobre, il reality show sta regalando al pubblico colpi di scena inaspettati e tutt’altro che programmati.

In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini si è ritrovato ad affrontare diverse tematiche salienti, ma alcuni momenti in particolare hanno lasciato i telespettatori a bocca aperta. Si sono alternate grandi emozioni, ma anche crisi d’amore in diretta. Nel frattempo, si è scoperta l’identità dei nuovi immuni e dei nominati per la prossima eliminazione.

GF 18, settima puntata: il quadrilatero amoroso va in frantumi

Protagonisti assoluti delle ultime giornate sono stati i componenti dell’ormai ex “quadrilatero” amoroso, composto da Javier, Shaila, Lorenzo ed Helena. Ancora una volta in studio si è cercato di fare chiarezza sulla più intricata vicenda amorosa del programma, che vede i gieffini oggi completamente distanti. Le conclusioni sono state difficili da tirare, ma quel che è emersa è stata principalmente una grande delusione di Javier.

Il pallavolista è stato messo di fronte ai filmati in cui la Gatta lo definiva “troppo moscio” per lei, confermando di non sentirsi presa dal suo carattere. Con evidente imbarazzo, lui ha incassato il colpo comprendendo che il suo avvicinamento con la ballerina è definitivamente finito.

Lei, d’altra parte, continua ad affermare di essere attratta da Lorenzo, che ormai ha abbandonato completamente Helena Prestes ricambiando l’interesse per Shaila. Proprio l’aver scelto la modella per prima però, ha messo un freno all’ex velina, che ora non apprezza più il suo modo di essere e vuole proseguire il suo percorso da sola.

GF 18, settima puntata: crisi matrimoniale in diretta per Enzo Paolo Turchi

Tra i momenti più sorprendenti della serata, c’è stata sicuramente una vera e propria crisi matrimoniale che si è svolta sotto gli occhi dei telespettatori. Alfonso Signorini, consapevole della volontà di Enzo Paolo di uscire dal gioco per mancanza della famiglia, ha fatto entrare in casa Carmen Russo. Il confronto tra i due però, ha preso fin da subito una piega inaspettata.

Notando il gelo sul volto del ballerino, il conduttore lo ha interrogato in confessionale. É proprio qui che Turchi ha rivelato un momento difficile tra i due coniugi, antecedente alla sua partecipazione. La moglie sarebbe infatti diventata troppo insistente, spingendolo a lavorare e a rimanere nella casa del GF anche quando lui vorrebbe solo godersi il suo tempo con la figlia Maria.

Un’incomprensione che lo ha portato addirittura a pensare di fare le valigie e lasciare il nido domestico a 75 anni. Intenzionato ad abbandonare il gioco nonostante le preghiere di Carmen, Enzo Paolo ha poi deciso di restare, mentre lei si ferma in casa per un giorno. Dopodiché lui proseguirà con il reality, salvo però sentirsi libero di uscire quando non ce la farà più.

GF 18, settima puntata: scontri e malumori

Difficile pensare che il clima nella casa del GF possa tornare ormai all’armonia dei primi giorni. Nel corso della settima puntata è stato riaperto il capitolo Yulia contro Jessica. Un’antipatia che sembra diventare sempre più forte perché tra le due si è inserito Giglio.

Il parrucchiere è stato beccato più volte a giocare e scambiarsi effusioni con la gieffina, scatenando l’inevitabile gelosia della Morlacchi. Ma cosa ne è del fidanzato della Bruschi? La ragazza ci ha tenuto a ribadire che la sua love story era iniziata pochissimo tempo prima del suo ingresso e che è pronta a viversi l’esperienza del GF senza limitazioni.

Proseguono i diverbi anche tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia. Tra i due non corre buon sangue e l’attore rimane convinto della falsità del 27enne. Lui, dal canto suo, è determinato a far crollare il compagno. Nel frattempo, Iago è stato accusato di non avere un vero e proprio ruolo nel GF.

GF 18, settima puntata: immuni e nomination

Ancora una volta la scoperta degli immuni votati dal pubblico ha portato non poche sorprese. Si salvano al televoto Mariavittoria e Iago, che insieme scelgono di mandare in nomination Yulia. Questi si uniscono a Giglio, Javier e Non è la Rai, votati dagli inquilini e a Shaila e Lorenzo, scelti rispettivamente da Cesara e Beatrice. Prosegue dunque il viaggio verso la prossima eliminazione, che vede in nomination Yulia, Helena, Michael, Tommaso, Clayton e Amanda. In attesa di scoprire chi dovrà abbandonare la casa nella prossima puntata in onda lunedì, scopri come rivivere le emozioni della settima serata con la replica del GF.