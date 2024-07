Ida Platano è una grande sostenitrice di Temptation Island. La donna è particolarmente legata a questo reality show anche perché, come da lei stesso rivelato, le rievoca dei ricordi del passato, in quanto partecipò al programma con Riccardo Guarnieri. Ieri sera, dunque, l’ex tronista di Uomini e Donne non poteva certamente perdersi l’appuntamento con il programma incentrato sulle tentazioni. A tal proposito, ha deciso anche di condividere un contenuto che, in men che non si dica, ha generato un certo sgomento, in quanto è sembrato essere una pungente stoccata contro Mario Cusitore.

La presunta stoccata di Ida Platano a Mario Cusitore mediante Temptation Island

Ida Platano ha ancora il dente avvelenato con Mario Cusitore? Secondo molti utenti del web sembra proprio di sì. Ieri sera, infatti, durante la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island, la protagonista su Instagram ha posto l’accento su di un episodio in particolare. Nello specifico, la donna si è soffermata su quanto accaduto tra Christian e Ludovica, che hanno deciso di uscire dal programma separatamente a causa dei comportamenti di lei. Tra le tante cose che avrebbe potuto condividere, però, Ida ha scelto di pubblicare la parte del video in cui Christian dichiara di non credere alle parole della ragazza, la quale ha detto di non aver fatto nulla con il tentatore Andrea mentre era chiusa con lui nel bagno senza telecamere.

Questo riferimento è sembrato a molti una chiara stoccata a Mario Cusitore e a quello che è accaduto a Uomini e Donne. Ricordiamo, infatti, che il ragazzo si è trovato in una situazione analoga. Nel dettaglio, è stato beccato all’interno di un B&B in compagnia di una donna, ma ha sempre dichiarato di non averci fatto nulla con questa persona, cosa a cui Ida non ha creduto.

Dubbi irrisolti: Ida e Mario tacciono

L’analogia tra le due situazioni è sembrata palese e lampante a tutti. Proprio per tale ragione, i numerosi fan di Ida Platano hanno ritenuto che la donna abbia deciso di lanciare una stoccata contro Mario Cusitore servendosi di quanto accaduto durante la puntata di ieri di Temptation Island. Per il momento, però, la diretta interessata non è intervenuta per chiarire ulteriormente la faccenda e negare, eventualmente, ogni tipo di collegamento con Mario. Quest’ultimo, invece, è alle prese con un problema di salute, pertanto, è probabile che non si sia ancora reso conto di nulla.