Per Mario Cusitore non è proprio un momento eccellente. Il ragazzo, infatti, era in procinto di partire per le sue vacanze quando, improvvisamente, è stato colto da un imprevisto che ha fatto saltare letteralmente tutti i suoi piani. Ecco cosa è successo.

Cosa è successo a Mario Cusitore e perché le vacanze sono saltate

Da quanto Uomini e Donne è terminato, Mario Cusitore pare abbia compiuto molti gesti nei riguardi di Ida Platano per cercare di riconquistarla, in ultimo ha rilasciato alcune importantissime dichiarazioni. La donna, però, dopo avergli dato diverse chance, ha deciso di non perdonarlo più, sta di fatto che ha ignorato qualunque suo tentativo di riavvicinamento.

Questo, però, non è l’unico motivo per il quale Mario Cusitore pare sia un po’ giù di corda ultimamente. Il ragazzo, infatti, in queste ore ha condiviso una Instagram Storie nella quale ha fatto preoccupare i suoi fan. Il giovane si è mostrato direttamente dal letto di casa sua annunciando di non poter più partire per Palma de Maiorca per le sue vacanze in quanto ha la febbre a 40 gradi.

Mario ancora single dopo UeD: davvero nessun flirt per lui?

Mario non ha specificato altro in merito alle sue condizioni di salute, tuttavia, per rimanere a letto e rinunciare alle sue vacanze pare proprio che si tratti di qualcosa di importante. L’unica nota positiva di tutta questa situazione è la vicinanza del suo gatto, il quale è sempre accanto a lui e non lo molla un minuto, specie quando è a casa e non sta bene. Al momento, inoltre, non si sa cosa farà Mario questa estate. Queste vacanze sono saltate, tuttavia, è molto probabile che l’ex volto di Uomini e Donne si organizzi al più presto per recuperare e partire con un po’ di ritardo.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, al momento Mario Cusitore sembrerebbe essere ancora single e libero da qualunque tipo di relazione. Inoltre, sul web non sono neppure mai trapelate indiscrezioni in merito a suoi possibili flirt, cosa piuttosto strana considerando che quando era a UeD arrivavano segnalazioni di continuo. Si starà comportando davvero “bene” o, semplicemente, è diventato più bravo a non farsi beccare?