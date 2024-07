Come era facile immaginare, è bastato che la prima puntata passasse per dare il via immediatamente a moltissime nuove dinamiche all’interno di Temptation Island 2024. La nuova edizione del reality che mette alla prova l’amore è giunta al suo secondo appuntamento, trasmesso su Canale 5, giovedì 4 luglio.

Tantissima era l’attesa del pubblico, che tra le varie anticipazioni circolate in rete non vede l’ora di scoprire quale sarà il futuro delle coppie. La vita nel Resort prosegue per i fidanzati separati, rispettivamente in compagnia di tentatori e tentatrici. La seconda puntata ha portato alla luce gravi problemi nella relazione di alcuni protagonisti, che hanno deciso di incontrarsi nel falò di confronto.

Temptation Island, la richiesta del falò di Alessia e Lino

Una delle prime coppie che si erano distinte nella prima puntata era stata quella composta da Alessia e Lino. Il napoletano aveva fin da subito mostrato una grande leggerezza nell’avvicinarsi alle tentatrici, provando particolare interesse per qualcuna. Molto ferita e agitata, Alessia aveva chiesto per due volte un falò di confronto, intenzionata ad uscire dal programma.

Dopo il primo rifiuto, è arrivato il momento di scoprire il secondo esito. Filippo Bisciglia rivela dunque che Lino non ha accettato nuovamente, deciso a proseguire la sua esperienza a Temptation Island. Inevitabile la reazione furiosa della fidanzata, che si è scatenata con insulti e offese affermando che proseguirà nel richiedere i falò di confronto.

Temptation Island, Matteo deluso da Siria

Tra le batoste più grandi ricevute dagli uomini, c’è senza dubbio quella di Matteo. Siria, dopo aver intrapreso un percorso che l’ha portata a dimagrire di ben 80 kili, dimostra una nuova voglia di piacersi e scoprire nuovi interessi. La bellissima 22enne è intenzionata a godersi l’esperienza di Temptation e non esclude la possibilità che un altro ragazzo la possa attrarre, pensando di poter meritare di più.

Lei dal canto suo, afferma si essersi sentita molto trascurata dal fidanzato Matteo, che afferma che era più bella prima del dimagrimento e che trascorre ore sui videogames piuttosto che con lei. Per questo motivo, anche gli stessi compagni lo hanno spronato a fare di più se ci tiene alla fidanzata. Il ragazzo inoltre, ha spiegato di essere stato vittima di bullismo da ragazzino e dunque per questo di essere chiuso con i sentimenti.

Temptation Island, coppie in crisi e filmati

I filmati mostrati a fidanzati e fidanzate hanno scatenato già molte gelosie e delusioni. Si è riaperto il capitolo di Raul e Martina, quando a lui è stato mostrato che la ragazza ha cenato con il tentatore Carlo, rivelando che potrebbe cedere alle sue avances. Il fidanzato invece, afferma di essere dispiaciuto dei suoi atteggiamenti talvolta esagerati, ma dopo la visione dei video pensa ancor di più che abbiano motivo di esistere.

Ha sollevato grandi polemiche poi il caso di Gaia e Luca, insieme dopo tre tradimenti passati del ragazzo. Lui ha affermato di sentire un “bisogno” di tradire e di essere attratto da molte donne. Inevitabile per Gaia mostrarsi dispiaciuta ma allo stesso tempo non più sorpresa da quanto accaduto.

Una nuova parentesi si è aperta poi anche su Vittoria e Alex. Lei a quanto pare, fino ad ora è stata molto gelosa di lui, tanto da non fidarsi e controllarlo anche sui social. Lui d’altra parte, ne approfitta di una conversazione con la tentatrice Nicole per sfogarsi sulla sua relazione, facendo praticamente capire che ha perso interesse per la sua fidanzata. Dopo aver visto i video, anche lei si è dimostrata molto delusa.

Temptation Island, il primo falò di confronto anticipato

É finita sicuramente molto male per una delle coppie di questa nuova edizione di Temptation Island. Si tratta di Ludovica e Christian, in crisi a seguito di due tradimenti di lei già avvenuti nel passato. Il ragazzo si è trovato di fronte a filmati che lo hanno letteralmente spiazzato. Lei prima ha affermato che Christian non era il suo tipo ideale, poi si è lanciata in un rapido avvicinamento con il single Andrea.

Inevitabile è stato per la ragazza non reprimere la forte attrazione per il tentatore, con il quale è uscita e andata ad una Spa. Non è finita qui, perché si è fatta fare un massaggio dal ragazzo, con il quale poi, come si è visto dai filmati, ha trascorso alcuni minuti in una doccia. Subito dopo è andata in crisi, piangendo per ciò che aveva fatto e affermando che nulla era accaduto, ma ciò non è bastato a convincere il fidanzato Christian, che ha chiesto un falò di confronto anticipato.

Sentendosi fortemente umiliato dalla visione dei filmati, il ragazzo ha deciso di chiudere definitivamente con lei, spiegando di aver avuto un’ulteriore prova della sua infedeltà. I due sono dunque, la prima coppia ad uscire e a separarsi a Temptation Island 2024. Nella prossima puntata altre importanti dinamiche interverranno nel destino dei protagonisti.