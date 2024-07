Nella puntata di ieri di Temptation Island c’è stato il primo falò di confronto anticipato tra Christian e Ludovica. A chiederlo è stato il ragazzo, il quale è rimasto profondamente turbato da alcuni video della fidanzata e del tentatore Andrea. Durante la messa in onda di questi contenuti, gli utenti del web si sono sbizzarriti con i commenti negativi contro la ragazza, ma non solo. Sul web in tanti sono curiosi di sapere cosa sia successo davvero tra Ludovica e Andrea durante la doccia che hanno fatto insieme senza telecamere. Analizziamo la situazione nel dettaglio.

Analisi su quanto accaduto in doccia tra Ludovica e Andrea a Temptation Island

La prima coppia è scoppiata a Temptation Island e stiamo parlando di Christian e Ludovica. La ragazza è rea di aver già tradito il suo fidanzato due volte, proprio per questo lui ha deciso di scrivere al reality show per mettere alla prova la sua compagna. Ebbene, la prova non è stata certamente superata in quanto Ludovica è ricaduta negli stessi errori, o quasi.

La giovane si è molto avvicinata al single Andrea, fino ad arrivare a chiudersi in bagno per fare una doccia con lui senza telecamere. Durante tale lasso di tempo, però, ci sono stati dei minuti di vuoto, in totale 10, dove i microfoni non sono riusciti a catturare le loro voci a causa del rumore dell’acqua aperta. Nelle frasi udibili, i due hanno flirtato. Lui l’ha insaponata, le ha fatto dei complimenti, mentre lei sembrava particolarmente contenta della cosa. Dopo i 10 minuti totali di vuoto, però, la ragazza è andata nel panico ed ha avuto un crollo. La giovane si è detta consapevole che il suo fidanzato avrebbe richiesto il falò in quanto avesse fatto una cosa gravissima. Al falò, però, Ludovica ha negato di aver tradito Christian, ma sul web nessuno le crede.

Pioggia di insulti contro Ludovica dopo la puntata

Al di sotto dei video inerenti la doccia bollente tra Ludovica e Andrea, infatti, si stanno diffondendo commenti davvero negativi contro la ragazza. Quest’ultima è stata accusata di essere una traditrice seriale, di essere una “feccia”, di doversi vergognare. In tanti, poi, si sono rivolti a Christian e gli hanno consigliato di non perdonare mai la ragazza in quanto non merita nulla da lui per come si è comportata. Il giovane seguirà questo consiglio? Lo scopriremo tra un po’, anche se una recente segnalazione non lascia ben sperare.

Cosa sia successo realmente sotto la doccia tra Ludovica e Andrea è difficile da definire con certezza, anche perché i due sono stati molto abili ad aprire il getto dell’acqua nel momento in cui si sono detti, o probabilmente hanno fatto, cose compromettenti. Ad ogni modo, questo poco importa, in quanto la ragazza ha mancato di rispetto al suo fidanzato già solo decidendo di porsi in questa situazione equivoca e decisamente imbarazzante.