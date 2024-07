È passato diverso tempo dalla fine di Uomini e Donne, eppure si continua a parlare di alcuni personaggi tra cui Ida Platano e Mario Cusitore. Tra chi sogna un ricongiungimento tra loro e chi, invece, si augura che Ida non cada nella “trappola” del cavaliere, sono davvero tanti i commenti sul web. Ad ogni modo, in questi giorni, a generare particolare sgomento sono state alcune dichiarazioni rilasciate proprio dai due protagonisti. Ecco cosa è emerso.

Le dichiarazioni forti di Mario Cusitore su Ida Platano

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo Tv, Mario Cusitore ha svelato di essere ancora interessato a Ida Platano. Il ragazzo ha ammesso di nutrire ancora un forte interesse per lei, al punto da arrivare a dire che sarebbe disposto a lasciare tutto pur di avere un’altra chance con la Platano. A tal proposito, lascerebbe anche il suo lavoro e andrebbe a fare lo spazzino. Insomma, parole decisamente forti che stanno generando un certo sgomento.

Intanto, però, Ida Platano non ha minimamente replicato a queste affermazioni del suo ex corteggiatore. La donna è intenta a godersi una splendida vacanza in compagnia di Gemma Galgani e di suo figlio Samuele. Le due dame, di tanto in tanto, condividono anche sui social alcuni sprazzi delle loro giornate trascorse insieme e sembrano davvero felici e spensierate al momento, malgrado le tante delusioni d’amore. A tal proposito, hanno anche lanciato un augurio per questa estate.

Ida ripensa ad un suo ex? Ecco cosa ha rivelato

Nel corso di una recente intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, in edicola nel numero di luglio 2024, Ida ha fatto delle confessioni che hanno spinto molti a credere che, in fondo al suo cuore, stia pensando ancora ad un suo ex fidanzato. La donna, infatti, ha ammesso di essere una grande fan di Temptation Island, per cui, anche quest’anno sta guardando il reality show.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nel fare questa confidenza, però, la protagonista ha anche ammesso di preferire guardare il format da sola, in quanto lo reputa un momento tutto per lei che è in grado di revocarle ricordi del passato molto intensi. Il riferimento, ovviamente, è andato a Riccardo Guarnieri e a quando i due presero parte al reality incentrato sulle tentazioni. All’epoca, i due ebbero dei litigi molto accesi, tuttavia, in occasione del falò di confronto, alla fine decisero di uscire come coppia. Che ci sia un ripensamento da parte della dama? Riccardo, per adesso, non ha proferito parola a riguardo.