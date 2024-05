Vi avvisiamo subito: questo articolo contiene spoiler! Molti di voi probabilmente avranno già letto il nostro articolo con le anticipazioni sulla nuova puntata del serale di Amici 23 che andrà in onda questa sera, sabato 4 maggio 2024 su Canale 5. Vi abbiamo detto tutto ma non proprio tutto. Adesso è arrivata anche un’importante segnalazione che svela chi è stato eliminato al ballottaggio. Andiamo a scoprirlo.

Amici 23, chi è uscito al ballottaggio tra Martina e Mida?

Come vi abbiamo raccontato, al ballottaggio finale sono arrivati Martina, per la squadra dei Petti Mondo, e Mida per la squadra dei Cucca Lo. Il pubblico presente alla registrazione della puntata, non è riuscito a spoilerare chi è stato eliminato in quanto, come sempre, prima di comunicare il nome del concorrente che deve abbandonare il programma, Maria De Filippi manda i ragazzi nella casetta. E’ proprio qui che la conduttrice comunica ai concorrenti l’eliminato e nessuno sa di chi si tratta fino a che non segue l’appuntamento del sabato fino alla fine. Questa volta però sembra non essere esattamente così. Il nome è spuntato fuori grazie ad una segnalazione che adesso sta facendo il giro del web e dei social tra i fan di Amici 23.

Chi è uscito quindi tra Martina e Mida? L’indiscrezione sull’eliminazione è arrivata direttamente dai profili social di Amedeo Venza, esperto di gossip. L’uomo, in una storia su Instagram, ha pubblicato una segnalazione che è giunta lui. Un utente, infatti, ha spiegato di aver incontrato uno dei concorrenti al ballottaggio in hotel. E questo chiaramente vale a dire che l’allievo in questione non fa più parte del talent. Di chi si tratta dunque? Di Mida. Il cantante di Lorella Cuccarini sarebbe stato visto nell’atrio di un hotel che si trova proprio di fronte agli studi di Amici. Se così fosse, Martina sarebbe una semifinalista mentre Mida non sarebbe riuscito ad arrivare al suo tanto sperato obiettivo prefissato, quello della finale. Tra l’altro, il cantautore di Rossofuoco, in questi ultimi giorni si è mostrato molto giù di morale e magari questo suo mood potrebbe aver influito…

Attenzione però, Amedeo Venza ha spiegato ai suoi followers che questa segnalazione arrivata non è ufficiale quindi non è ancora detto che sia andata veramente così. L’indiscrezione in questione verrà confermata nella puntata del serale di questa sera? Lo scopriremo tra poche ore.

