Amici 23 è tornato in onda su Canale 5 con una nuova puntata del daytime, proprio questo pomeriggio, venerdì 3 maggio 2024. Questo è stato l’ultimo appuntamento quotidiano della settimana con il talent prima della messa in onda del serale di domani, sabato 4 maggio. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra i ragazzi? Saranno arrivati in casetta dei nuovi guanti di sfida? Lorella Cuccarini avrà deciso chi far sfidare contro Dustin tra Sarah e Mida, per il guanto di sfida sull’eccellenza richiesto dalla maestra Celentano? Come saranno gli umori dei giovani talenti a poche ore dalla penultima puntata del serale che decreterà i semifinalisti? Uno di loro presto sarà eliminato… Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, un guanto di sfida Holden vs Mida

La striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con l’arrivo di nuovo guanto di sfida in casetta. A riceverlo è stato Holden da parte della Cuccarini. Secondo Lorella la gara si sta facendo sempre più interessante e per questo ha deciso di metterlo in sfida contro Mida. Lei ha scelto una prova sulla creatività, con un classico della musica italiana. I ragazzi potranno cantare il brano come vorranno, producendolo e riscrivendolo. L’obiettivo è farlo totalmente loro, in un tempo limitato per la lavorazione. La Cuccarini si è dimostrata curiosa di scoprire il lavoro dei ragazzi, anche perché il brano potrebbe sembrare molto lontano da entrambi i cantanti.

La canzone scelta da Lorella è Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Holden pensa che il brano richiami un po’ il mood di Mida. Quest’ultimo non è apparso così felice del guanto. Secondo lui, è un guanto che avrebbe dovuto dare Zerbi, non la sua prof. Il motivo? Mida non è un produttore mentre Holden sì. Mida si è quindi detto molto perplesso. Sarah pensa che Mida potrà farsi aiutare dai produttori e sicuramente anche lui potrà dare tanto.

L’allievo della Cuccarini ha detto a Petit che sicuramente lui può capirlo. Holden si è sentito preso in causa e pensa che Mida non voglia dire tutto quello che pensa veramente. I due hanno provato a chiarire e Christian ha spiegato di sentirsi molto triste, per questo ha pronunciato questa frase. Quello che pensa del guanto lo ha già detto ma evidentemente Holden non crede fino in fondo. Secondo il cantante c’è stata un’insinuazione. Inutile dire che tra i due è scoppiata una discussione. Holden ha infine consigliato a Mida di andare a parlare con la sua professoressa per chiarirsi le idee sul guanto.

Mida si confronta con Lorella Cuccarini

Dopo aver ricevuto il guanto e dopo aver discusso, Mida è andato proprio al colloquio con Lorella per chiedere delle spiegazioni. L’allievo ha spiegato quello che pensa alla sua professoressa. La Cuccarini non si è detta d’accordo con il pensiero del cantante della squadra. Crede di non essere una matta e ormai pensa di conoscere molto bene Mida. La prof crede inoltre che Christian si sottovaluti molto. Dovrebbe divertirsi in questa sfida, senza pensare a prendere un punto per la squadra. Ultimamente, pensa Lorella, Mida sta guardando solo ed esclusivamente le cose che non vanno bene. E’ troppo preoccupato e non si sta godendo il suo percorso.

Il cantante ha ammesso di essere molto spaventato, terrorizzato. Si sente l’ultima ruota del carro. La Cuccarini ha quindi chiesto delle spiegazioni su questo umore del suo allievo. Mida ha detto che riceve dei punti perché lo sfidante non è stato abbastanza bravo. Ormai sono dieci anni che prova a fare questo mestiere e vedere l’obiettivo della finale svanire lo fa traballare. Non si sentirebbe soddisfatto se non ci arrivasse. Per lui sarebbe un insuccesso. Dopo essersi aperto con la sua prof, il giovane è scoppiato in un pianto liberatorio.

Quando lo scorso anno è andato a Sanremo Giovani, Mida pensava di arrivare a Sanremo ma non è andata così e purtroppo per lui è stato devastante. Guardare in faccia quelli che credevano in lui è stato molto difficile per Christian. Si sentiva quasi in difetto ma non per questo smetterà di credere in se stesso. Lorella ha supportato e consigliato il cantante del suo team. Secondo la Cuccarini dovrebbe vedersi con gli occhi degli altri. Anche sua madre sicuramente è orgogliosa di lui. Così Mida si è nuovamente messo a piangere. Non vorrebbe dare un nuovo dispiacere, seppur consapevole che la sua mamma sarà felice per lui.

L’incontro è finito con un bellissimo tra Mida e Lorella.

Petit, Marisol e le loro paure

Durante la notte Petit e Marisol si sono confidati su alcune paure. Entrambi pensano che il partner non stia bene. Petit tema che fuori dal programma non riescano a vivere il rapporto perché hanno fatto tanto ma non hanno fatto le cose più banali, come una serata al ristorante o un viaggio insieme. E lui vorrebbe farlo. Il cantante e la ballerina si sono confrontati e Petit ha chiuso il discorso dicendo che ama Marisol e non vuole perderla.

Brainstorming per i ragazzi.

A fine puntata i ragazzi sono andati a fare brainstorming nello studio Tim. Cosa ne è venuto fuori?