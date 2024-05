Sabato 4 maggio 2024 andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata del serale di Amici 23. La finale è ormai sempre più vicina. Questo sarà il terzultimo appuntamento in cui le squadre si sfideranno e i ragazzi saranno giudicati, come sempre, da Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Sicuramente non mancheranno tanti ospiti così come non mancheranno le emozioni speciali. Chi sarà andato al ballottaggio? Chi sarà stato eliminato e non potrà partecipare alla semifinale del talent? Se proprio non riuscite ad attendere sabato sera, in questo articolo siamo in grado di darvi tutte le anticipazioni di quello che vedremo. La puntata in questione, infatti, è stata registrata proprio oggi. Andiamo a vedere tutti gli spoiler!

Amici 23, gli ospiti di sabato 4 maggio 2024

Questo sabato 4 maggio chi saranno gli ospiti di Amici 23? L’ospite musicale sarà Emma Marrone ed Enrico Brignano.

La puntata, come sempre, si è aperta con l’esibizione dei tre giudici: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré.

Anticipazioni Amici 23, prima manche: Petti Mondo Vs Cucca Lo

La prima manche della puntata si è tenuta tra la squadra dei Petti Mondo contro quella dei Cucca Lo. Andiamo a vedere come è andata la sfida e chi è stato il primo concorrente a finire al ballottaggio:

Mida vs Martina : ha vinto Mida con sabbia.

: ha vinto Mida con sabbia. Guanto di sfida Martina vs Sarah : ha vinto Martina. Il guanto di sfida era incentrato sull’estensione vocale delle ragazze. La Cuccarini e la Pettinelli hanno discusso. Quest’ultima ha voluto fare i complimenti a Sarah. Mentre Martina cantava, Anna si è messa a piangere ed ha poi spiegato che di essersi emozionata ma purtroppo pensa che alla sua allieva non le sia riconosciuto ciò che invece è davvero.

: ha vinto Martina. Il guanto di sfida era incentrato sull’estensione vocale delle ragazze. La Cuccarini e la Pettinelli hanno discusso. Quest’ultima ha voluto fare i complimenti a Sarah. Mentre Martina cantava, Anna si è messa a piangere ed ha poi spiegato che di essersi emozionata ma purtroppo pensa che alla sua allieva non le sia riconosciuto ciò che invece è davvero. Sarah vs Martina: ha vinto Sarah. Martina ha cantato Back to black di Amy Winehouse.

Il primo ballottaggio

Vista come è andata la manche, è chiaro che i Petti Mondo hanno perso ma avendo una sola allieva in squadra non c’è stato bisogno di ballottaggio, proprio come accaduto durante la settimana precedente. Martina è quindi la prima concorrente ad essere finita al ballottaggio finale ed ad andare a rischio eliminazione. La cantante era molto triste e Maria le ha voluto chiedere che cosa avesse. Martina ha spiegato che è dispiaciuta per il fatto di essere considerata sempre e solo per la voce mentre crede di avere anche tanto altro.

La seconda manche: Cucca Lo vs Zerbi Cele

Avendo vinto la prima manche, i Cucca Lo hanno dovuto decidere chi sfidare nella seconda ed hanno optato per la squadra degli Zerbi Cele. In realtà non hanno potuto fare altrimenti visto e considerato che i Petti Mondo hanno la loro unica concorrente al ballottaggio finale. Come sarà andata questa manche? Scopriamolo qui di seguito:

Guanto di sfida Mida vs Holden : ha vinto Mida a tavolino. Holden infatti non ha proprio preparato il guanto in quanto era troppo impegno nel lavorare al suo E.P. Chi segue il daytime sa bene che Holden spera di terminare la preparazione del disco quanto prima… Inoltre è stato spiegato che Holden ha lavorato al suo brano fino alle 6 del mattino e quindi non ha avuto il tempo per altro. Il guanto di sfida era incentrato sulla creatività ed è stato voluto da Lorella Cuccarini . La prof dopo aver saputo il motivo per cui Holden non ha preparato la sfida, non è stata d’accordo. In studio si è dunque aperta una discussioni e la Cuccarini ha voluto sottolineare che tutti i ragazzi devono lavorare allo stesso modo.

: ha vinto Mida a tavolino. Holden infatti non ha proprio preparato il guanto in quanto era troppo impegno nel lavorare al suo E.P. Chi segue il daytime sa bene che Holden spera di terminare la preparazione del disco quanto prima… Inoltre è stato spiegato che Holden ha lavorato al suo brano fino alle 6 del mattino e quindi non ha avuto il tempo per altro. Il guanto di sfida era incentrato sulla creatività ed è stato voluto da . La prof dopo aver saputo il motivo per cui Holden non ha preparato la sfida, non è stata d’accordo. In studio si è dunque aperta una discussioni e la Cuccarini ha voluto sottolineare che tutti i ragazzi devono lavorare allo stesso modo. Guanto di sfida Mida vs Dustin . Il guanto era basato sull’eccellenza ed è stato voluto dalla maestra Celentano che ha permesso ai Cucca Lo di decidere chi far esibire tra Sarah e Mida. E’ stato scelto Mida che ha cantato la cover Portami a ballare mentre Dustin ha ballato. Il guanto però è stato annullato in quanto i giudici non riuscivano a decidere chi votare tra i due.

. Il guanto era basato sull’eccellenza ed è stato voluto dalla maestra Celentano che ha permesso ai Cucca Lo di decidere chi far esibire tra Sarah e Mida. E’ stato scelto Mida che ha cantato la cover Portami a ballare mentre Dustin ha ballato. Il guanto però è stato annullato in quanto i giudici non riuscivano a decidere chi votare tra i due. Holden vs Sarah . Holden ha cantato Just the way you are ed ha vinto.

. Holden ha cantato Just the way you are ed ha vinto. Sarah vs Marisol. La ballerina ha danzato su una coreografia di hip hop insieme a Giulia Stabile ma ha vinto Sarah. A tal proposito, Malgioglio ha detto di aver visto debole Marisol.

Il secondo ballottaggio

A perdere sono stati gli Zerbi Cele quindi sono stati scelti Holden, Marisol e Dustin che si sono esibiti per far decidere ai giudici chi mandare al ballottaggio finale dove già è presente Martina. Holden e Marisol sono stati salvati dai giudici e quindi Dustin è andato al ballottaggio finale. Holden si è esibito con il sio nuovo singolo intitolato Randagi. Marisol è stata salvata per prima.

Il guanto dei prof

Poteva mai mancare il guanto di sfida dei professori? Ovviamente no. Il tema di questa puntata era un omaggio ai grandi artisti. Vediamo come è andato e chi ha vinto:

I Cucca Lo hanno fatto un omaggio agli Abba.

I Petti Mondo hanno voluto fare un omaggio al Sole. Anna ha cantato senza autotune ed ha fatto una grande presa.

Gli Zerbi Cele hanno fatto infine un omaggio ad Adriano Celentano.

La terza manche: Cucca Lo vs Zerbi Cele

I Cucca Lo, per forza di cose come già spiegato poco prima, hanno dovuto sfidare ancora gli Zerbi Cele. Come sarà andata la terza ed ultima manche prima del ballottaggio finale? Andiamo a scoprirlo subito:

Mida vs Marisol . Ha vinto Marisol ballando Spicy margarita. Mida ha cantato El perdon.

. Ha vinto Marisol ballando Spicy margarita. Mida ha cantato El perdon. Holden vs Sarah . Ha vinto Sarah che ha cantato Royal.

. Ha vinto Sarah che ha cantato Royal. Petit vs Sarah. Ha vinto Petit con la sua canzone Mammamì.

Il terzo ballottaggio

Questa volta i Cucca Lo non sono riusciti a vincere la manche. Sia Mida che Sarah si sono dovuti esibire per far decidere ai giudici chi tra loro due mandare al ballottaggio con Martina e Dustin. Il nome che è stato scelto è stato quello di Mida.

Il ballottaggio finale: Martina, Dustin e Mida

Al ballottaggio finale sono quindi andati Martina, Dustin e Mida. Il primo ad essere stato salvato dai giudici è stato Dustin.

Martina o Mida: chi è stato eliminato?

Uno tra Martina o Mida è già stato eliminato da Amici 23. Purtroppo il nome non si conosce ancora in quanto il pubblico in studio non partecipa all’eliminazione finale. Poco prima di comunicare il nome dell’eliminato, infatti, Maria manda tutti i ragazzi all’interno della casetta. Qui i concorrenti a rischio si espongono sulle loro sensazioni prima di scoprire chi è stato eliminato ufficialmente. Insomma, ci toccherà attendere sabato sera per capire chi ha lasciato il programma. Se dovesse essere stato eliminato Mida, i Cucca Lo rimarrebbero con una sola concorrente: Sarah. Se invece l’eliminata dovesse essere Martina, i Petti Mondo rimarrebbero senza nessun allievo. Possibilità che si era già presentata durante la scorsa settimana.

In ogni caso, quel che sembra essere certo è che Holden, Petit, Marisol e Sarah sono i semifinalisti di questa edizione di Amici, in attesa di scoprire chi è l’ultimo tra Mida e Martina.

Cos’altro è successo durante la registrazione?

Sarà accaduto anche dell’altro durante la registrazione della puntata? Certo. Vediamo: