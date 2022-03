Viola come il mare è il titolo della nuova fiction di Canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman. Prodotta da Lux Vide e girata da Francesco Vicario, è basata sul romanzo Conosci l’estate? dell’autrice Simona Tanzini. Secondo la programmazione di casa Mediaset, la fiction verrà trasmessa nella prima serata del mercoledì, subito dopo la fine di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci.

Di seguito tutto quello da sapere sulla trama, il cast di attori e il numero di episodi della nuova serie televisiva italiana. Sullo stesso argomento ti invitiamo anche a scoprire quando inizia Viola come il mare.

Viola come il mare trama: di cosa parla la fiction

Qual è la trama di Viola come il mare? La fiction di Canale 5 racconta la storia di Viola Vitale (Francesca Chillemi), una giornalista che decide di lasciare Parigi e il settore comunicativo della moda per tornare a Palermo, la sua città natale. A spingere Viola verso il ritorno sull’isola siciliana è la volontà di cercare il padre che non ha mai conosciuto. Una volta giunta a Palermo, la giovane giornalista inizia a lavorare ai casi di cronaca nera per una redazione web. È qui che conosce Francesco Demir (Can Yaman), un ispettore di polizia dall’eccezionale talento investigativo.

Viola come il mare: cast, attori e personaggi

Il cast completo di Viola come il mare è il seguente:

Francesca Chillemi interpreta Viola Vitale

Can Yaman interpreta Francesco Demir

Simona Cavallari interpreta Claudia

Mario Scerbo interpreta Alex

Chiara Ton interpreta Tamara

Ruben La Malfa interpreta Carmelo

Giovanni Nasta interpreta Turi

Daniele Virzì interpreta Rosario

Romano Reggiani interpreta Raniero Sammartano

Alessia D’Anna interpreta Fiorella

Davide Dolores interpreta dottor Pierangelo Aiello

Kyshan Wilson interpreta Farah

Tra i personaggi di Viola come il mare figurano anche Claudia e Raniero, interpretari rispettivamente dagli attori Simona Cavallari (Squadra Antimafia – Palermo oggi) e Romano Reggiani (L’amore strappato), entrambi volti già noti al pubblico di Canale 5.

Numero episodi Viola come il mare

La prima stagione della fiction di Canale 5 Viola come il mare conta 12 episodi, della durata di 100 minuti ciascuno. Se Mediaset deciderà di trasmettere un episodio a puntata, mantenendo come unico appuntamento settimanale quello del mercoledì, Viola come il mare terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per circa tre mesi. Più facile ipotizzare, invece, un doppio appuntamento settimanale (magari per il primo e secondo episodio, così come per gli ultimi due), con una conclusione più verosimile fissata per la prima metà del mese di giugno.

Ti potrebbe interessare anche: Quando inizia Viola come il mare su Canale 5